Fără să se îndepărteze de zona pop care a consacrat-o, Nicole Cherry își lasă tot mai mult amprenta în procesul creativ, explorând o relație mai directă cu povestea din spatele pieselor sale. Odată cu lansarea EP-ului „Roșu aprins”, fanii au putut simți schimbarea de abordare propusă de artistă.

„În ultima perioadă am început să petrec tot mai mult timp în studio, să mă apropii altfel de muzică și să mă redescopăr pe mine ca artist. Mă inspiră lucruri mici, conversații, stări, fragmente care rămân cu mine și se transformă, fără să-mi dau seama, în piese. «Pic de dragoste» a pornit dintr-o poveste reală a unei persoane din viața mea, pe care am simțit să o transpun într-o melodie”, a spus Nicole Cherry.

Nicole Cherry | Foto: InstagramIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

„Pic de dragoste” surprinde un moment familiar: liniștea care rămâne după o relație și deciziile pe care ajungi să le iei pentru tine. Piesa nu mizează pe dramatism, ci pe o formă de sinceritate calmă, susținută de un sound care păstrează echilibrul între emoție și ritm.

Lansarea marchează o etapă în care Nicole Cherry începe să își definească mai clar direcția artistică, lăsând loc unui proces creativ mai personal și mai conectat la realitatea din jurul ei.

„Pic de dragoste” este disponibilă pe toate platformele de streaming și este însoțită de un videoclip care completează vizual atmosfera piesei, filmat în celebra casă „La Mița Biciclista”, element iconic și cultural al Bucureștiului.

Videoclipul a fost regizat și filmat de ALIB, DoP Gosh, iar echipa de beauty a lui Nicole Cherry a fost formată din Lica Popescu, make-up Ana Cucuta, hair Adonis Enache. Piesa a fost compusă de Nicole Cherry, Șerban Cazan, Flavius Filipescu, versuri Nicole Cherry, Flavius Filipescu și producție Șerban Cazan.

Cine este Nicole Cherry

Nicole Cherry este una dintre vocile remarcabile ale industriei muzicale din România, artistă, songwriter și actriță. Cu nenumărate hituri în topurile radio și TV, incluse în multiple playlisturi pe magazinele digitale, milioane de vizualizări pe YouTube și milioane de fani pe social media, Nicole Cherry s-a poziționat în cei peste 12 ani de carieră ca un artist de top, cu show-uri memorabile.

Printre cele mai notabile realizări ale sale se numără piesele „Nu mai consum” (feat. Tata Vlad) și „Paharul Sus” (feat. Puya), ambele ajungând pe locul 1 în topurile radio din România.

Nicole Cherry este una dintre puținele artiste din România care, de-a lungul anilor, au experimentat cu succes diverse genuri muzicale, precum reggae, pop, balkan-pop și urban, demonstrând o versatilitate impresionantă în cariera sa. De-a lungul timpului, Nicole a colaborat cu artiști internaționali precum Mohombi, Joey Montana și Jenn Morel, dar și cu artiști români precum Carlas Dreams, Puya, Tata Vlad, RAVA și NANE.

Nicole Cherry a susținut concerte și în cadrul show-urilor unor artiști internaționali de top precum J Balvin, Maluma, 50 Cent, care au inclus România pe lista țărilor din turneele lor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Politic

Parteneri
