Nicole Cherry, primele declarații după ce a ajuns cu fetița acasă. Cum se simte artista. „Prietenele mele nu au venit în vizită”

,,Chiar dacă nu am stat prea mult timp în spital, era ca și cum nu îmi mai văzusem casa de o veșnicie, iar primul lucru pe care l-am zis a fost «Doamne, ce casă frumoasă am».La spital m-au făcut să mă simt minunat, au avut grijă de noi foarte frumos, dar sentimentul de acasă nu e nicăieri.

Ne-am bucurat extrem de tare, erau aici și bunicii. Am fost primite acasă de familie, iar după zilele acelea chiar simțeam nevoia să fiu alături de ei. Momentul când am luat-o în brațe a fost unic, clar atunci te simți împlinită și invincibilă.

Prietenele mele nu au venit în vizită, astăzi urmează. Am încercat să introducem ușor fiecare persoană în casă, pentru că nici timpurile nu ne mai ajută să fim așa apropiați”, a explicat Nicole Cherry la Antena Stars.

,,Nopțile sunt destul de frumoase, e o perioadă destul de drăguță. Încă nu au început colicii, dar suntem conștienți că la un moment dat vor veni și aceste nopți albe, care sunt cumva normale. Atunci vom simți cu adevărat că suntem părinți.

Atunci când doarme, o face foarte bine. Nu am probleme cu ea, mă duc să mă aranjez, nici nu zic că am un copil. Este extrem de cuminte, nu am treabă cu ea. Sper să o țină Dumnezeu așa”, a mai adăugat artista.

Citeşte şi:

Republica Secretă România. De ce nu avem politicieni care să pună serviciile unde le e locul

Se anunță noi restricții de Sărbători. Cercetător român la Oxford: „Dacă nu reușim să creștem rata vaccinării, degeaba le-am implementat”

În epoca internetului, cum să îți motivezi copilul să citească. Sfaturi de la peste 100 de personalități

PARTENERI - GSP.RO Povestea timișoreanului care s-a mutat în 2004, în mijlocul Atlanticului. Ce spune acum, după 17 ani, despre țara care i-a atras mereu pe români

Playtech.ro BOMBĂ! Ce imagini compromițătoare a primit Liviu Dragnea cu Irina Tănase. A văzut negru în fața ochilor: „E de negăsit!”

Observatornews.ro Adrian, un tânăr român din Italia, a fost executat cu trei focuri de armă. Își spusese povestea la televizor

HOROSCOP Horoscop 5 decembrie 2021. Peștii au unele impresii greșite sau exagerate, destul de departe de realitate

Știrileprotv.ro S-a dat alarma într-o țară aflată la granița României. Ce se întâmplă

Telekomsport Un nou finanţator milionar în Liga 1: ”Omul pare destul de serios”. Ce avere are şi primele mutări pe care le-a făcut

PUBLICITATE Ciocolată cu tiramisu sau pralinele Happy Barrels? 170 de ani de bucurii dulci de la E.Wedel!