Este motiv de mare bucurie în familia cântăreței! Nicole Cherry a născut o fetiță, care va fi botezată cu numele de Anastasia. Deși termenul era la începutul lunii decembrie, micuța s-a grăbit și a venit mai devreme pe lume. Artista a născut la un spital privat din București și este în culmea fericirii după ce și-a ținut bebelușul la piept.

De pe patul de spital, Nicole Cherry a făcut primele declarații despre fiica ei. Este un sentiment unic pentru proaspăta mămică, iar emoțiile sunt foarte mari pentru ea. Deși este totul nou pentru ea, cu siguranță vedeta se va descurca de minune în rolul de mamă. Nicole Cherry va avea ajutor din partea familiei, iar mama ei îi va fi alături în fiecare clipă.

„E minunată! Nu că este a mea, dar este minunată! M-am topit! Nu mai pot după ea. Doamne, ce frumos! Vă mulțumim pentru toate mesajele, pentru că am primit foarte multe. Vă mulțumim pentru toate gândurile bune și ne vedem curând! Suntem bine”, a spus artista de pe patul de spital.

Nicole Cherry a stocat celule stem pentru fetița ei

Chiar cu puțin timp înainte să nască, artista a luat o decizie importantă pentru bebeluș. Nicole Cherry a stocat celule stem pentru fetița ei. De asemenea, ea a precizat că a fost foarte atentă în cele 9 luni de sarcină și a avut mare grijă la activitățile pe care le-a avut în această perioadă.

„Ca om, ca fiică, soră, iubită etc., mi-am propus mereu să fiu protectivă și fac ce-mi sta în putere pentru fericirea și sănătatea oamenilor dragi. Dar ca mamă, voi căuta mereu pentru copilul meu cele mai bune lucruri, cele mai frumoase, cu foarte multă atenție și iubire.

Există câteva lucruri simple pe care le pot face înainte de a veni pe lume; am avut grijă de mine pe toată perioada sarcinii, am fost atentă la ce mănânc, unde merg, ce fac, cât efort depun și când trebuie să mă opresc, iar acum a venit momentul unui pas important – am luat decizia să stochez celulele stem pentru fetița mea. Doamne ajută să nu fie nevoie să le folosim, dar confortul emoțional este garantat. Anastasia, you gonna rock this world!”, a scris Nicole Cherry pe Instagram înainte cu câteva ore să nască.

