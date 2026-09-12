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Andreea Marin și-a surprins din nou fanii de pe contul de socializare, după ce a publicat un clip în care își prezinta casa, pisicile și roadele din gospodăria sa. Vedeta s-a filmat în timp ce culege legume din grădina ei de care este foarte mândră și pe care a îngrijit-o zilnic.
„Dimineți în gospodăria animată de viețuitoarele noastre și în minunata grădină cu miresme, plină de roade, parfumuri și culori! Toamna e generoasă și fermecătoare aici!”, a scris Andreea Marin pe contul de socializare.
În imaginile distribuite pe rețelele de socializare, Andreea Marin apare în mijlocul unei grădini atent îngrijite, plină de flori, plante și copaci. Vedeta a vorbit de mai multe ori despre pasiunea pentru natură și despre faptul că acest spațiu îi oferă liniște și echilibru.
Curtea casei sale a atras și ea atenția urmăritorilor, mulți dintre aceștia apreciind atmosfera relaxată și modul în care prezentatoarea își îngrijește grădina.
Andreea Marin și-a transformat complet locuința prin schimbarea mobilierului și adăugarea unor accesorii care reflectă personalitatea sa plină de stil. Fiecare încăpere a fost atent amenajată, iar florile au devenit elementul central, fiind prezente în bucătărie, baie, living și dormitor, aducând un aer proaspăt și vibrant în fiecare spațiu.
Curtea casei a devenit un adevărat colț de rai, fiind transformată într-un loc de vis, unde natura și confortul se împletesc armonios. Prin renovările și investițiile făcute în 2021, Andreea Marin a reușit să creeze un spațiu care emană eleganță și bun gust în fiecare detaliu.
De când s-a despărțit de Adrian Brâncoveanu, iar fiica ei a plecat la studii în străinătate, Andreea Marin locuiește singură, ținându-i companie cele 3 pisicuțe și 2 câini, pe care vedeta îi iubește enorm.