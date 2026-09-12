Șantierele destinate modernizării infrastructurii de tramvai din estul Bucureștiului oferă o imagine neobișnuită: linii de rulare montate pe bucăți, alternate cu porțiuni lăsate neatinse.

Deși ritmul de lucru al drumarilor este în grafic, proiectul se lovește de blocaje administrative determinate de întârzierea lucrărilor de relocare a rețelelor de utilități subterane, potrivit Club Feroviar.

Situația afectează tronsoane importante din sectorul 3, unde constructorii sunt nevoiți să adapteze ritmul de montaj în funcție de intervențiile altor companii.

În zone precum Bulevardul Chișinău sau Bulevardul Basarabia, din București, unde lucrările avansează pe anumite sectoare prin turnarea stratului de beton, echiparea cu stâlpi de catenară și montarea căii de rulare, execuția este întreruptă brusc în punctele în care conductele de apă, gaz sau cablurile electrice nu au fost încă mutate.

Din cauza acestor fragmentări, materialul căii de rulare este așezat izolat, generând un aspect discontinuu pe traseu. Constructorii explică faptul că nu pot turna placa de beton și nu pot fixa șinele în zonele unde sunt programate săpături adânci pentru utilități, deoarece riscă distrugerea lucrărilor deja efectuate.

Pe de altă parte, chiar și pe loturile unde montarea infrastructurii de cale este aproape finalizată, deschiderea circulației cu tramvaie rămâne condiționată de finalizarea punctelor de conexiune, cum este cazul buclelor de întoarcere sau al intersecțiilor majore.

Pe Bulevardul Basarabia, de la intersecția cu Bulevardul 1 Decembrie 1918 până la capăt terminal Republica, șinele au fost montate, noii stâlpi au fost instalați pe trotuare și acum se lucrează la peroanele cu o lățime de 1,8 metri.

Deși lucrarea este aproape finalizată, în zonă nu se va putea circula pe noile șine decât dacă se vor introduce tramvaie bidirecționale, pentru că la capătul de linie, Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, construiește un pasaj subteran pietonal.