Negocierile tensionate pentru formarea și susținerea parlamentară a noului Guvern au provocat o reacție dură din partea fostului președinte al României, Traian Băsescu. Acesta a criticat condiția pusă de liderul liberal Ilie Bolojan pentru ca formațiunea sa să voteze în Parlament viitoarea formulă guvernamentală.

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a lansat o serie de critici dure la adresa liderului liberal Ilie Bolojan, în urma ideilor avansate de acesta privind posibilitatea ca viitorul Executiv să fie alcătuit din tehnocrați și specialiști independenți, dar nu un guvern tehnocrat ca guvernul Cioloș,

Într-o intervenție la televiziunea Digi 24, fostul șef al statului a catalogat această abordare drept o gravă eroare politică și a avertizat că aplicarea unei astfel de formule va duce la un eșec administrativ major.

Traian Băsescu a spus că „mai rămâne să spună domnul Bolojan că cei care ar putea fi în guvern trebuie să treacă să fie examinați de domnia sa, că nu știi niciodată ce-i place lui Bolojan, ce înțelege el prin specialiști”.

Fostul șef de stat a subliniat că modelul de management promovat de Bolojan este unul rigid și incompatibil cu realitățile economice de la nivel național.

În viziunea sa, selecția unor miniștri după criteriile lui Bolojan ar fi o greșeală majoră, având în vedere că abordarea acestuia se rezumă doar la măsuri de austeritate brutală.

„Dacă înțeleg eu bine, un specialist trebuie să fie de talia dânsului. Păi, dacă în concepția domniei sale, specialiștii vor fi de talia dânsului, va fi un dezastru. Mai bine ca la guvernul Cioloș decât cu guvern selectat de domnul Bolojan, care nu înțelege nimic din economie. Dânsul este pur și simplu brutal în a impune niște tăieri și cu asta basta”, a afirmat fostul președinte.

De asemenea, Băsescu a comentat, vineri, ultimul sondaj de opinie. Acesta spune că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere, cu atât mai mult cu cât liberalii, prin Bolojan, chiar favorizează acest lucru.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că cifrele ultimului sondaj de opinie nu pot fi citite decât cu îngrijorare.