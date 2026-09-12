O descoperire neobișnuită a fost făcută într-o pădure din Franța: aproximativ 62 de kilograme de corespondență care trebuia să ajungă la locuitorii din cinci sate au fost găsite abandonate printre copaci. Compania La Poste suspectează un poștaș angajat temporar pe perioada verii, potrivit ziarului L’Est Républicain.

Aproximativ 62 de kilograme de corespondență nedistribuită au fost descoperite într-o pădure din departamentul francez Doubs. Scrisorile și materialele publicitare erau destinate locuitorilor din cinci sate din zona Anteuil, între Besançon și Montbéliard.

Descoperirea a fost făcută luni, în pădurile din Saint-Georges-Armont, de un pădurar care a observat corespondența abandonată.

„A fost găsită la marginea drumului spre Anteuil, la aproximativ cincizeci de metri în tufișurile de mărăcini”, precizează primarul localității Saint-Georges-Armont, Sandrine Poete.

„Pădurarul avea portbagajul plin de plicuri.”

Potrivit presei locale, acesta a strâns scrisorile și le-a pus în portbagajul mașinii pentru a le duce la jandarmerie.

Corespondența era formată din scrisori simple și broșuri publicitare, expediate între sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie.

Materialele trebuiau să ajungă la locuitorii din cinci sate, care însumează puțin peste 1.100 de persoane.

Compania La Poste din Franța a confirmat incidentul și a anunțat că toate plicurile au fost recuperate și reintroduse în circuitul de distribuție.

„Toate plicurile în cauză au fost repuse în distribuţie începând de ieri (joi)”, a precizat compania.

Compania franceză suspectează că în spatele incidentului s-ar afla un angajat temporar, recrutat pentru perioada verii.

Este vorba despre o persoană care a lucrat în cadrul companiei în baza unui contract pe perioadă determinată, timp de o lună.

La Poste a precizat că angajatul nu mai lucrează în cadrul companiei.

„Este vorba de un act izolat, contrar regulilor şi angajamentelor companiei”, au mai spus reprezentanții La Poste.

Compania a depus o plângere, iar distribuirea corespondenței în zona respectivă este realizată acum de poștași titulari.

„Suntem mai multe comune care nu am primit corespondența timp de câteva zile”, rezumă Sandrine Poete, primarul localității Saint-Georges-Armont.