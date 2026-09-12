Cum transformi tomatele în aurul roșu al lunilor de iarnă

Toamna este momentul ideal pentru a face proviziile și conservele de iarnă. După dulceață, gem și bulion, vine și rândul sosului de roșii pasate. O rețetă ideală pentru paste, fripturi sau chiar pentru garniturile din cartofi. Claudio Del Principe a dezvăluit rețeta unui suc de roșii în stil italian, ușor de pregătit și considerat „aurul roșu al lunilor de iarnă”, după cum relatează portalul ceh de știri Blick.ch, parte a grupului Ringier.

Autorul de cărți de bucate și bucătarul Claudio Del Principe explică modul în care putem transforma roșiile proaspete într-un sugo italian irezistibil. Cu puțin efort și fără ingrediente artificiale, obținem o conservă delicioasă și mult mai sănătoasă decât variantele din comerț.

Nu este obligatoriu să folosiți doar roșii clasice pentru sos. De fapt, diversitatea soiurilor oferă un gust unic. „Spre exemplu, roșiile galbene tip pară sau roșiile cherry sunt fiecare soiuri ce contribuie cu un alt nivel de dulceață, aciditate și fructozitate”, explică Del Principe.

Cum se prepară sosul de roșii pentru iarnă

Prepararea unui sos de roșii clasic este surprinzător de simplă. Începeți prin a spăla trei kilograme de roșii și apoi le puneți într-o oală mare. Roșiile se fierb la foc mediu, acoperite, timp de o oră. Coaja roșiilor se va sparge de la sine, eliberând sucul lor natural. Următorul pas este esențial: pasează roșiile fierte printr-o sită specială. Aceasta separă pulpa de coji, cotoare și semințe, rezultând o pastă de roșii rustică și fină.

„Nu folosiți blenderul! Dacă sunt amestecate cu blenderul, compoziția va prinde aer și astfel se poate schimba culoarea sosului într-un portocaliu nedorit, iar semințele zdrobite pot da un gust amar”, avertizează Del Principe pentru Blick.ch.

Secretul prin care puteți obține un sos de roșii cu gust autentic italian

Pentru a prepara un sos de roșii de bază, încălziți un decilitru de ulei de măsline extra virgin pentru fiecare trei kilograme de roșii.

„Aceasta este exact cantitatea necesară pentru ca un sos să aibă gustul său autentic, nu doar să fie un simplu sos de roșii încălzit”, explică Del Principe.

Alegeți între ceapă și usturoi, dar nu le combinați. „În Italia, pentru un sos clasic, cele două ingrediente nu se amestecă niciodată”, spune expertul. Pentru o variantă dulce și delicată, căliți ușor două cepe medii, tăiate fin, în uleiul de măsline, fără să le rumeniți. Dacă preferați un sos cu o aromă mai intensă, folosiți doi sau trei căței de usturoi zdrobiți, lăsați să se infuzeze lent în ulei. Puteți adăuga și un strop de peperoncino, după gust.

Trucul prin care se conservă cel mai bine „aroma de vară” în sosul de roșii

Adăugați pasta de roșii în oală și lăsați-o să fiarbă la foc mic timp de cel puțin trei ore, cu capacul ușor întredeschis. Acest proces permite evaporarea apei și concentrează aroma.

„Nu adăugați zahăr!”, subliniază Del Principe. Roșiile coapte dezvoltă, prin fierbere îndelungată, o dulceață naturală minunată.

La final, asezonați sosul cu sare, piper și, opțional, câteva frunze de busuioc proaspăt. O parte din sos poate fi folosit imediat pentru un bol de paste, iar restul poate fi congelat în porții sau depozitat în borcane sterilizate, folosind o metodă sigură de conservare.