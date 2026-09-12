Cât timp putem consuma apa dintr-o sticlă deschisă? Este o întrebare pe care mulți dintre noi ne-o punem, fie că avem o sticlă uitată pe birou, în mașină sau pe noptieră. Este apa dintr-o sticlă desfăcută încă sigură de băut după câteva ore sau chiar zile? Experții explică.

Apa minerală îmbuteliată este un produs alimentar strict reglementat, iar după deschidere, aceasta rămâne, în general, sigură pentru consum.

Totuși, are o dată de expirare: doi ani pentru sticlele de sticlă și un an pentru cele din PET. Dacă este depozitată corect – într-un loc răcoros și ferit de lumină, ideal într-un frigider –, apa îmbuteliată poate fi consumată chiar și după expirarea termenului înscris pe ambalaj.

Un aspect important este gustul. „Apa dintr-o sticlă deschisă poate căpăta rapid un gust stătut, deoarece contactul cu oxigenul modifică chimia apei, scăzând valoarea pH-ului și generând un gust ușor acru. Totuși, acest gust nu este periculos”, explică specialiștii citați de Blick, publicație a trustului Ringier.

Din punct de vedere al sănătății, este recomandat ca apa dintr-o sticlă desfăcută să fie consumată cât mai curând posibil. După deschidere, bacteriile pot pătrunde în sticlă, iar dacă bei direct din ea, saliva poate transfera microorganisme în apă. În plus, împărțirea aceleiași sticle cu alte persoane poate crește riscul de răspândire a bacteriilor.

Ce se întâmplă însă cu apa de la robinet? În Elveția, aceasta este recunoscută pentru calitatea sa foarte bună și este considerată o alternativă mai ecologică la apa îmbuteliată. Apa de la robinet este, în esență, neperisabilă, deoarece nu conține substanțe precum zaharuri sau proteine care ar putea fermenta.

Totuși, factori precum lumina, căldura sau murdăria din vase pot contribui la creșterea încărcăturii bacteriene. Dacă este păstrată în recipiente curate și ferită de soare, apa de la robinet poate fi consumată în siguranță pentru o perioadă îndelungată.

În ceea ce privește sticlele reutilizabile, acestea trebuie curățate frecvent, de preferință în mașina de spălat vase.