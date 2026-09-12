„Nu va exista acum” o guvernare PSD - AUR, spune Vasile Dîncu, dar vorbește despre „majorități în Parlament”

Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a exclus posibilitatea unei guvernări alături de AUR până la alegerile din 2028, dar nu a exclus colaborarea punctuală în Parlament pentru crearea unor majorități.

Într-un interviu acordat Digi24, Dîncu a explicat motivele pentru care unii parlamentari AUR ar putea sprijini un guvern social-democrat în anumite situații.

„Nu va exista acum o guvernare, cel puțin în acești ani care au mai rămas până în 2028, nu cred că va exista vreo guvernare PSD-AUR”, a declarat Dîncu.

Europarlamentarul PSD a subliniat că formarea unor majorități în Parlament nu echivalează cu o alianță de guvernare.

„Este o formă prin care se arată într-un fel sau altul că se pot face majorități în Parlament, care nu sunt majorități de guvernare. Că noi nu vrem AUR la guvernare. Asta este marea linie roșie trasă de toate partidele din România față de AUR”, a mai precizat social-democratul.

Dîncu a mai afirmat că un guvern PSD ar fi fost deja în funcție dacă președintele Nicușor Dan ar fi acceptat un astfel de scenariu, chiar și cu sprijinul voturilor AUR.

„Probabil că am fi avut un guvern până acum. Nu poți să duci AUR la guvernare în momentul ăsta, pentru că încă ei au niște probleme legate de propriile declarații, de propriul program politic. Ar trebui să arate câteva lucruri care îi diferențiază de, să zicem, zona democratică”, a explicat Dîncu.

În ciuda discursurilor contradictorii ale liderilor AUR privind negocierile cu PSD, au existat situații în care cele două formațiuni au colaborat pe marginea unor proiecte legislative. Dîncu a menționat că PSD a lansat anterior, la Sinaia, o ofertă politică bazată pe zece priorități care ar putea fi susținute și de alte partide, inclusiv PNL sau USR: „Nu pe baza partidelor, nu pe baza oamenilor, ci pe ceea ce ar trebui făcut”.

În ceea ce privește posibila susținere a unui guvern condus de Sorin Grindeanu, europarlamentarul PSD spune că partidul va găsi o majoritate.

„În cazul în care președintele îl nominalizează pe Sorin Grindeanu, atunci vom găsi o majoritate. Și ar putea să fie și, probabil, voturi de la AUR, nu într-o manieră neapărat organizată, dar ar putea să fie voturi. Așa văd eu de la Bruxelles, n-am negociat niciodată cu AUR și nu știu exact situația”, a mai spus Vasile Dîncu.

Întrebat de ce ar sprijini AUR un guvern PSD, în condițiile în care formațiunea cere alegeri anticipate, Dîncu a explicat că anticipatele nu sunt sigure, iar parlamentarii cunosc riscurile unei crize politice.