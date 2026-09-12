Sâmbătă, 12 septembrie, vremea va fi marcată de schimbări semnificative în România, cu o răcire bruscă în vest, centru și nord, în timp ce sud-estul țării va continua să se bucure de temperaturi ridicate, care vor ajunge până la 32 de grade Celsius.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), jumătatea estică a țării se va confrunta cu averse, descărcări electrice și rafale puternice de vânt, iar pe alocuri se așteaptă grindină, cantitățile de apă depășind, izolat, 40 l/mp.

Diferențe mari de temperatură între regiuni

Condițiile meteo se înrăutățesc în weekend, instabilitatea atmosferică va afecta sudul, estul și centrul României, aducând ploi torențiale, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm) și vijelii de până la 50-60 km/h. Ploile pot acumula 15-25 l/mp, iar local, peste 30-40 l/mp, avertizează ANM.

Conform ANM, sâmbăta va aduce o vreme cu contraste puternice. În Maramureș, temperaturile maxime nu vor depăși 17 grade Celsius, în timp ce în sud-estul Munteniei și în Dobrogea continentală se vor atinge 32 de grade Celsius.

În sud-est și sud, vremea va rămâne călduroasă, dar în centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, spre seară și pe parcursul nopții, se vor înregistra ploi torențiale și descărcări electrice. Pe arii restrânse, cantitățile de precipitații pot trece de 40 l/mp.

În regiunile vestice și nordice, temperaturile vor scădea sub valorile normale pentru această perioadă, însoțite de înnorări temporare și ploi slabe.

Diminețile și nopțile vor fi reci, cu minime de 6... 7 grade Celsius în nord-vest și în depresiuni, iar în sud-est, valorile nocturne vor urca până la 19 grade Celsius. Izolat, se va forma ceață.

Intensificări ale vântului

Vântul va sufla slab până la moderat în cea mai mare parte a țării, însă se va intensifica temporar în sud-vest, est și la munte. Rafalele pot ajunge la viteze de 40-60 km/h, în special în timpul ploilor, ceea ce poate spori disconfortul termic în zonele afectate de instabilitate.

Prognoza pentru București

În Capitală, sâmbătă va fi o zi caldă, dar ușor instabilă. Temperaturile maxime vor varia între 28 și 30 de grade Celsius, iar cele minime, între 14 și 17 grade Celsius.