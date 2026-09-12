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Ioana State, fostă concurentă de la „Asia Express” 2024 și una dintre cele mai apreciate comediante, a făcut spectacol pe scena Vocea României 2026, în ediția de vineri seara, 11 septembrie. Jurații au fost impresionați de vocea ei.
Spectacolul a fost la cote maxime, aseară, la Vocea României! Cea de-a doua ediție a sezonului a adus pe scenă concurenți cu interpretări care i-au făcut pe antrenori să lupte pentru vocile pe care și le-au dorit în echipe și momente pline de emoție.
Comedianta Ioana State a intrat pe scenă cu emoții, dar și cu multă încredere. Actrița a fost însoțită la presecții de actrița Anca Dinicu și managera ei, Monica Munteanu.
„M-am tot visat pe această scenă”, a spus Ioana înainte de a cânta. „Dacă se întoarce vreun scaun, îl iau și-l pun la intrarea în sat. Pun comuna Dascălu pe hartă”, a glumit concurenta.
Ioana a început să cânte „Șaraiman”, iar prestația ei i-a făcut pe Smiley și Theo Rose și Horia Brenciu să întoarcă scaunele. Practic, comedianta a venit să vadă dacă poate cânta și a primit exact răspunsul pe care îl aștepta. „Ioana State este comediant. Este prietenă cu mine. Adică ne știm, dar nu mi-a zis o vorbă”, a spus Theo Rose. Comedianta a ales să meargă mai departe în echipa lui Smiley. „Sunt foarte fericită să primesc validarea asta de la voi!”, a spus concurenta.
Theo și Horia și-au mărit echipa, aseară, cu două voci care au întors toate scaunele: Luca Mastacan și Ion Donciu. Corina Sucarov și Andreea Dincă au ales-o pe Irina, iar Smiley i-a convins pe Ioana State și Marius Georgescu să vină în echipa sa.
În urma prestațiilor de pe scenă, Adela Smuliac și Timea Csaszar au ajuns în echipa lui Tudor Chirilă. Săptămâna viitoare, noi concurenți sunt pregătiți să facă show pe scena de la Vocea României! Emisiunea poate fi urmărită în avans pe VOYO.