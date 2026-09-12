Ioana State, fostă concurentă de la „Asia Express” 2024 și una dintre cele mai apreciate comediante, a făcut spectacol pe scena Vocea României 2026, în ediția de vineri seara, 11 septembrie. Jurații au fost impresionați de vocea ei.

Spectacolul a fost la cote maxime, aseară, la Vocea României! Cea de-a doua ediție a sezonului a adus pe scenă concurenți cu interpretări care i-au făcut pe antrenori să lupte pentru vocile pe care și le-au dorit în echipe și momente pline de emoție.

Comedianta Ioana State a intrat pe scenă cu emoții, dar și cu multă încredere. Actrița a fost însoțită la presecții de actrița Anca Dinicu și managera ei, Monica Munteanu.

„M-am tot visat pe această scenă”, a spus Ioana înainte de a cânta. „Dacă se întoarce vreun scaun, îl iau și-l pun la intrarea în sat. Pun comuna Dascălu pe hartă”, a glumit concurenta.

Ioana a început să cânte „Șaraiman”, iar prestația ei i-a făcut pe Smiley și Theo Rose și Horia Brenciu să întoarcă scaunele. Practic, comedianta a venit să vadă dacă poate cânta și a primit exact răspunsul pe care îl aștepta. „Ioana State este comediant. Este prietenă cu mine. Adică ne știm, dar nu mi-a zis o vorbă”, a spus Theo Rose. Comedianta a ales să meargă mai departe în echipa lui Smiley. „Sunt foarte fericită să primesc validarea asta de la voi!”, a spus concurenta.

Theo și Horia și-au mărit echipa, aseară, cu două voci care au întors toate scaunele: Luca Mastacan și Ion Donciu. Corina Sucarov și Andreea Dincă au ales-o pe Irina, iar Smiley i-a convins pe Ioana State și Marius Georgescu să vină în echipa sa.