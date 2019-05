Noua „vecină” de la „Neatza” e luată la rost de prezentatorii emisiunii în fiecare dimineață: „Poartă-te ca o lady!”

Noua vecină de la „Neatza cu Răzvan și Dani” este o figură cunoscută publicului de la Antena 1. Tânăra și-a făcut debutul pe micul ecran la „Super Bingo Metropolis”, iar după o pauză de câțiva ani a revenit pe post în echipa emisiunii „Prietenii de la 11”. Cum formatul a ieșit între timp din grilă, Ramona a fost mutată la matinal, mai ales că Flavia Mihășan urma să părăsească emisiunea, întrucât va deveni mămica unui băiețel.

Ramona Olaru se declară entuziasmată de noul job: „Nu știu când au trecut două luni. Foarte rapid m-am adaptat, pentru că îmi place extrem de mult și, când îți place un lucru, nu te mai gândești: Aoleu, e 5 dimineața, nu vreau să mă trezesc. Nu, încă mă bucur de lucrul acesta și mă trezesc fericită tot timpul. La 6 dimineața, când intru pe ușa redacției cu: Hei, bună dimineața! Ce faceți?, colegii mă întreabă: „De unde ai energia asta?”. Încă o am, pentru că îmi place”.

Ca să fie fresh în fiecare dimineață, tânăra recunoaște că are grijă să-și facă somnul de frumusețe. „La 21.30 – 22.00 e deja ora la care nu mai pot să țin ochii deschiși. Dar mă bucur că am toată noaptea pentru odihnă”, a precizat ea.

Răzvan Simion e mai aspru

Ramona Olaru susține că se înțelege bine cu prezentatorii Dani Oțil și Răzvan Simion, nu face diferențe între ei, în sensul că-l place mai mult pe unul sau pe celălalt, dar recunoaște că Răzvan e cel care o ceartă mai des, în vreme ce Dani e mai permisiv.

„Răzvan îmi zice tot timpul: „Poartă-te ca o lady! Fii și tu cuminte!”. Că eu sunt nebună, așa am fost și nu pot să mă stăpânesc, sunt: ha, ha, ha, hi, hi, hi. Dar se distrează cu ce fac eu! El e cel mai aspru, ca să zic așa , dar e foarte bine ce face. Am învățat multe lucruri alături de ei în doar două luni”, ne-a mărturisit tânăra.

Foto si video: Sorin Cioponea

Citește și:

În drum spre Cannes, regizorul Corneliu Porumboiu a sesizat schimbările din Libertatea. „M-a cutremurat povestea românului Gică, omorât în Suedia!”

Citește mai multe despre Ramona Olaru și emisiune pe Libertatea.