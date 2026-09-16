Bărbat lovit în cap de un stâlp prăbușit pe trotuar, în Năvodari. Cum s-a produs incidentul

Un bărbat în vârstă de 36 de ani a ajuns la spital marți, 15 septembrie 2026, după ce a fost lovit în cap de un stâlp care s-a prăbușit pe un trotuar din Năvodari.

Incidentul a avut loc aproape de Tabăra Năvodari, stâlpul fiind trântit indirect de o mașină, care agățase firele care erau legate de stâlp, scrie publicația locală Ziarul Amprenta.

Conform reprezentanților Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, victima din Năvodari este un bărbat de 36 de ani, care a fost lovit de un stâlp agățat de o mașină.

„Bărbatul prezintă traumatism cranio-cerebral, este conștient, fiind transportat la spital de un echipaj SAJ B2“, au transmis marți reprezentanții Serviciului de Ambulanță Constanța.