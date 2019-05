O fetiță din România, premiată la Festivalul San Remo Junior. A impresionat cu o melodie din repertoriul lui Charles Aznavour | FOTO & VIDEO

Carla Sabău a reușit o performanță extraordinară la Festivalul San Remo Junior, acolo unde au participat concurenți din 22 de țări. Fetița din România a câștigat locul al doilea, după ce a interpretat melodia „La Boheme”, din repertoriul artistului francez Charles Aznavour.

Concursul San Remo Junor a fost căștigat de Elizaveta Trofimova, în vârstă de 10 ani, originară din Moscova, dar care de doi ani locuiește în Italia. Ea a impresionat juriul cu melodia „The girl from Ipanema”.

„Pentru mine muzica înseamnă o bucurie, de fiecare dată când cânt mă bucur şi cânt din tot sufletul meu. Nu ştiu ce m-aş face fără muzică. Cânt de multe ori pe zi, fredonez, iar înainte de concursuri mă antrenez serios şi cânt piesa aleasă de multe ori. După ce am obţinut locul II la festivalul San Remo Junior, unde am interpretat în limba franceză piesa „La Boheme”, compusă de Charles Aznavour, m-am bucurat foarte mult, în primul rând pentru faptul că am ajuns până acolo. Am cântat pe cea mai mare scenă a Teatrului Ariston din San Remo, unde cântă vedetele muzicii italiene, mi-a plăcut orchestra, pe care o consider minunată. La finala mondială San Remo Junior, care s-a desfăşurat în perioada 1 – 5 mai, au fost 22 de concurenţi din tot atâtea ţări”, a declarat Carla Sabău pentru Mediafax.

Carla Sabău este elevă în clasa a IV-a la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Zalău. Participă la concursuri muzicale de la vârsta de 6 ani, obținând numeroase premii premii și trofee, inclusiv premiul I la mamaia Copiilor în anul 2018.

Citește și:

Radio România a refuzat „Implant pentru refuz”. Conducerea de la centru a vrut să se retragă din festival, dar directorul RRA Timișoara nu a vrut să se supună