Oana Ioniță a fost cea care a anunțat despărțirea de Florin, printr-un mesaj postat pe Facebook, alături de care a atașat o fotografie cu cei doi copii ai săi.

„La începutul acestui an am început procedura de divorț între mine și soțul meu. Decizia de a ne despărți a venit în urma diferențelor de viziune pe le avem asupra lucrurilor. Sperăm să trecem cât mai ușor și repede prin acest proces de separare. Îmi doresc să am parte de discreție pentru mine și familia mea, vă mulțumesc că sunteți alături de mine!”, a scris Oana Ioniță pe contul de Facebook.

„Nu ne-am mai înţeles”

Oana Ioniță a ținut să precizeze că nici pe plan profesional nu mai colaborează cu tatăl copiilor ei.

„Suntem la începutul divorţului. Am luat hotărârea la sfârşitul anului trecut şi vom aştepta să vedem cum se desfăşoară tot procesul. Detaliile vor fi analizate, iar hotărârile le va lua tribunalul. Noi am început divorţul, probabil se va continua cu custodia copilului, apoi traseul pe care îl are în mod normal un divorţ. Noi locuim împreună. Copiii locuiesc cu noi”, a mărturisit Oana Ioniță pentru Spynews.ro.

„Sperăm ca totul să se desfăşoare cât mai repede. Eu sper! Nu vorbesc în numele lui. E mai complicată situaţia, este vorba şi despre copiii, este vorba şi despre casă. La notar totul este mai rapid, într-adevăr, dacă este de comun acord. Trebuie să stabilească un tribunal custodia, orele de vizită, inclusiv când vine vorba despre casa pe care am cumpărat-o”, a adăugat vedeta.

„Nu ne-am mai înţeles. Noi anul acesta am fi împlinit 10 ani de căsătorie şi lucrurile nu au mai funcţionat între noi. Dar e important să colaborăm pentru binele copiilor. Nu, pe plan profesional suntem separaţi, adică eu am şcoala de dans şi academia de dans şi el are proiectele pe care le desfăşoară la operetă. Nu mai colaborăm nici din punct de vedere al job-ului, fiecare are altă direcţie”, a mai spus Oana Ioniță.

S-au mutat în casă nouă în 2021

Cei doi se mutaseră în casă nouă în 2021, iar Oana a povestit atunci cum au decurs lucrurile în căsnicia lor în plină pandemie.

„Florin este în continuare la Teatrul de Operetă şi Musical Ion Dacian, doar că pandemia l-a ţinut şi îl ţine departe de scenă. În rest, foarte multe lucruri s-au schimbat. Ni s-a schimbat viaţa radical cu cei doi copii ai noştri. Am devenit mai părinţi decât eram înainte.

Parcă înainte aveam mai mult timp să mă ocup de mine. Iar eu, deşi m-am retras din televiziune, cred că filmez mai des decât filmam înainte, pentru că sunt invitată la diverse posturi TV cu şcoala mea de dans, Dance Planet. Am reuşit să creez un alt mediu în care să mă dezvolt şi să ridic nişte nume foarte mari la nivelul baletului.

E vorba despre balerini care au reuşit să obţină burse în străinătate: la Monaco, la Teatrul Balşoi, la Kiev”, a declarat Oana Ioniță pentru okmagazine, în 2021. „Mai nou, ne-am cumpărat o casă, chiar înainte de pandemie. Copiii aveau nevoie fiecare de camera lui, aşa că-n februarie am făcut acest pas”, a mai adăugat atunci.



