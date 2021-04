Cântăreața în vârstă de 27 de ani a dezvăluit că prima data a dat jos 60 de kilograme, dar nu a avut pe cineva alături atunci care să o sfătuiască. S-a îngrășat iar, dar apoi a ținut un alt regim care a ajutat-o să scape de 50 de kilograme. Soțul Cătălin Dobrescu a îndrumat-o a doua oară.

„Eu am slăbit de două ori. Prima dată am slăbit 60 de kilograme, iar a doua oară în jur de 50 de kilograme. Prima dată pentru că nu am avut lângă mine un om care să mă îndrume, m-am înfometat, dar înfometare cu o dietă numai cu carne, că știm dieta de la care am făcut și pietre la fiere și pielea mea nu arată foarte bine.

A doua oară am avut norocul am avut norocul să-l cunosc pe Cătălin Dobrescu. A tras de mine ca de o locomotivă, pentru că eu sunt un om foarte dificil. Mi-a schimbat totalmente stilul de viață”, a declarat Oana Radu conform wowbiz.ro.

După ce a slăbit atâtea zeci de kilograme, artista și-a făcut o operație de mărire a bustului. Acum nu mai e mândră cu decolteul său și e pregătită de noi schimbări. Își va schimba silicoanele și se gândește și la o operație de abdominoplastie. Acestea nu sunt singurele, crede că va mai da jos câteva kilograme, iar atunci va avea nevoie și de o intervenție la nivelul picioarelor.

„În 2015 mi-am făcut o intervenție care nu a fost extraordinară asta și din cauză că eu nu m-am interesat foarte bine atunci când am ales anumite situații și acum am ales foarte bine. O să-mi fac o ridicare de sâni. Nu vreau să-i măresc. Nu e o operație de ordin estetic, ci o reconstrucție, pentru că am 27 de ani și nu pot să trăiesc toată viața acoperită, ridicată… E o necesitate.

Urmează după asta, sper eu, o operație de abdominoplastie, nu știu dacă tot anul acesta, și urmează la un moment dat ceva și ceva la picioare, pentru că deși picioarele mele arată bine, eu vreau să mai slăbesc și cumva atunci cred că va necesita și acolo o intervenție. Nu mi-e frică de durere. Am alte gânduri: dacă nu mă trezesc din operație, dacă mor?! ”, a mai declarat artista.

