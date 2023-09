Ca în fiecare an, Oana Roman pleacă pentru câteva zile în vacanță, la Cannes, acolo unde are mai multe prietene. Anul trecut, vedeta a mers însoțită de fostul ei partener, Marius Elisei, însă în acest an a mers alături de fiica ei, relația cu tatăl Isabelei s-a încheiat în urmă cu câteva luni.

În timp ce se relaxa la plajă, Oana Roman a avut parte de o situație total neplăcută și a povestit celor care o urmăresc pe rețelele de socializare prin ce a trecut. Fiica lui Petre Roman a povestit că un bărbat s-a așezat pe șezlong lângă ea și a început să vorbească la telefon pe speaker, lucru pe care vedeta l-a considerat total nepoliticos.

„Și la Cannes e plin de parveniți needucați. S-a așezat lângă noi pe șezlong un cuplu. El vorbește non-stop la telefon pe speaker și toată plaja știe ce vorbește și cu cine. Ceva rău rău de tot”, a povestit Oana Roman pe pagina ei de Instagram.

Oana Roman și fiica sa vor petrece câteva zile pe Coasta de Azur, unde vedeta se va întâlni și cu prietenele ei. S-au cazat la un hotel din Cannes, iar Isabela este cea mai fericită că are și piscină.

„Stăm la un hotel ok din Cannes. Are și piscină. Scrie patru stele, e un trei plus, dar e ok. E curat și e într-o zonă ok a orașului. Eu l-am ales pentru că este foarte aproape de unde stă prietena mea”, a dezvăluit Oana Roman.

Oana Roman a spus pe ce cheltuie banii pe care îi câștigă

Înainte de a pleca în vacanță, vedeta a postat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a mărturisit că abia așteaptă să își facă amintiri noi. „Eu încă mă bucur de vară și de încă o minivacanță care începe mâine. Călătoriile sunt amintiri prețioase care nu se pierd niciodată, pentru că rămân în suflet pentru totdeauna. Nu mai investesc de mult în haine scumpe sau alte ‘fitze. Pun bani deoparte pentru călătorii și consider că sunt bani investiți pentru suflet. Isa descoperă lumea și petrece timp de calitate alături de mine. Acesta e cel mai frumos cadou pe care i-l pot oferi”, a scris Oana Roman pe pagina sa de Facebook.

Fanii imediat i-au transmis: „Vacanță frumoasă! Adevărat, călătoriile sunt mai importante ca hainele!”. Astăzi, pe Instagram, vedeta a revenit cu o nouă postare în care a anunțat că pleacă în vacanță.

Oana Roman: „M-au jignit. Au încercat să mă tragă în noroi”

De curând, Oana Roman a postat pe contul de socializare un mesaj neașteptat, luând prin surprindere pe toată lumea. Vedeta a dezvăluit că de-a lungul timpului a fost jignită și multe persoane au spus minciuni despre ea.

„Nu am răspuns niciodată detractorilor, celor care public m-au jignit, au mințit despre mine, au încercat să mă tragă în noroi și în mizeria lor. Uneori am lămurit anumite lucruri, dar nu le-am răspuns personal, nu le-am făcut onoarea să le pronunț numele sau să îi bag în seamă. I-am lăsat să vorbească singuri și să se bucure, folosindu-se de numele meu, de câteva momente de atenție din partea presei sau a publicului. S-au înverșunat și mai tare, căci tăcerea mea i-a înfuriat. Eu mi-am continuat drumul neabătută și nu m-am împiedicat niciodată de ei. E cel mai grăitor răspuns”, este mesajul publicat de Oana Roman pe conturile sale de socializare.

