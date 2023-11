„Mi s-a cerut din partea domnului Elisei să am coloana vertebrală și să clarific situația. Nu voi ieși pe la TV, căci am spus de la început că NU voi da curs unui scandal pe spatele copilului meu. Răspund însă, fără drept de apel, prin a arăta parte dintr-un mail trimis tatălui Isei în care m-am rugat și implorat ca ea să devină o prioritate și să fie protejată de tatăl ei. Altceva eu NU mai am de comentat”, a spus Oana Roman, înainte de a posta mesajul pe care i l-a trimis lui Marius Elisei, potrivit Wowbiz.

Oana Roman i-a trimis un mesaj bărbatului, unde îl ruga să nu o neglijeze pe micuța Isa, care în această perioadă înțelege cu greu toate schimbările care se petrec.

„Te rog, te implor din suflet să lăsăm toate resentimentele deoparte și Isa să fie prioritatea și numărul unu. Te rog mult să înțelegi că ea este și ea îndrăgostită de tine pentru că este copilul tău și trebuie să îi acorzi și ei atenție, afecțiune, confort, iubire. Este foarte dificil pentru ea să poată gestiona și înțelege schimbarea atât de bruscă. Încă nu este dispusă să împartă iubirea și atenția ta cu altcineva tot așa cum nu este dispusă să împartă atenția și iubirea mea cu altcineva.

Ea a crescut toată viața ei doar cu noi, întregul Univers suntem noi, părinții ei, pentru că nu a crescut singură, nici cu bone, ci cu noi și fiind fată este profund legată de tine sufletește și emoțional.(…) Te rog înțelege că între noi se terminase de mult, nu se mai putea repara nimic, ne-am chinuit și rănit reciproc prea mulți ani. Tu poți să trăiești povestea ta și să primești ceea ce eu n-am mai putut oferi în liniște și iubire, fără ca asta să afecteze relația cu Isa.

Nu mai încerca să forțezi lucrurile, să le grăbești, să le impui în raport cu Isa pentru că nu o ajută nici pe ea și nici relația ta. Lasă lucrurile să evolueze frumos și încet, calm și pe măsură.(…) Fii tatăl pe care îl știe și cu care a crescut.

Nu mai încerca să forțezi lucrurile. Relația ta cu altă femeie nu este în pericol, nu este nevoie să o validezi public, nu este nevoie să faci nimic pentru că între noi totul s-a încheiat de foarte mult timp și nu mai era, nu este și nu va fi cale de întors vreodată.

Las-o pe Isa și ajut-o să se obișnuiască încet, încet cu situația pentru că deocamdată totul a fost atât de brutal și brusc încât este pierdută și suferă. Ea te iubește mai mult decât oricine, te-a iubit sau te va iubi vreodată în viața asta. Nu uita! Mulțumesc!”, este o parte din mesajul pe care Oana Roman i l-a trimis lui Marius Elisei.