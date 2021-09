În ultima perioadă, fata lui Petre Roman a trecut prin multe greutăți. Oana Roman se confruntă în prezent cu probleme de sănătate, iar starea sa de sănătate a îngrijorat-o. Vedeta a mers la medic pentru un control de rutină, dar și pentru a face mai multe analize amănunțite.

Diagnosticul primit de Oana Roman a fost că are o tuse tabagică cronică. „Am fost la doctor. Nu sunt probleme mari, dar… trebuie să mă las de fumat, pentru că am o tuse tabagică cronică”, le-a spus vedeta fanilor pe una dintre rețelele de socializare.

Medicii i-au interzis Oanei Roman să mai fumeze, iar ea este gata să renunțe la țigări pentru sănătatea sa.

Oana Roman a suferit un atac de panică

Problemele din ultima perioadă, stresul și agitația și-au spus cuvântul, iar recent Oana Roman a făcut un atac de panică.

„N-am mai ajuns la coafor. Am făcut un atac de panică pe drum, așa cum n-am mai făcut de ani de zile. Oboseală, gânduri, stres, multe proiecte. Casă, copil, Marius, mama. De toți am grijă, pentru că ei sunt prioritari. Doar că uit să am grijă de mine! Sau nu am grijă de mine destul. Și nici nu aștept să aibă alții grija mea”, a scris Oana Roman, în urmă cu mai multe zile.

