De Dana Aramă,

Invitată în platoul emisiunii Agenția VIP, de la Antena Stars, Oana Roman a explicat că nici nu se pune problema să-și editeze fotografiile, pentru că nu se pricepe să facă așa ceva.

„Mi-a scris una că am subţiat poza şi i-am spus că nu am subţiat poza pentru că nu… N-aş fi avut cum să fac asta. Nu mă pricep absolut deloc! Cred că sunt printre singurele persoane publice care nu foloseşte nici măcar filtre pentru că nu mă pricep. În primul rând, nu am răbdare să stau să le lucrez şi nu ştiu, am cu totul alte preocupări în viaţă”, a declarat Oana Roman, potrivit spynews.ro.

Oana Roman a fost în centrul atenției încă de pe vremea când era doar o adolescentă. Este fiica fostului premier al României, Petre Roman, și a Mioarei Roman. Vedeta este căsătorită cu Marius Elisei. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Maria Isabela.

