Nimeni nu s-a așteptat ca Oana Roman și Marius Elisei să ajungă la divorț. Cei doi s-au despărțit la notar, însă la scurt timp s-au împăcat și acum formează din nou o familie. La momentul acela s-a speculat că iubitul vedetei ar avea o nouă relație, însă acesta a infirmat zvonurile apărute.

În prezent, Oana Roman și Marius Elisei formează un cuplu, însă nu întotdeauna totul merge ca pe roate în relația lor. Fiica lui Petre Roman a recunoscut că există momente în care nu se înțelege cu tatăl fetiței sale, însă acum reușesc să treacă peste discuțiile pe care le au.

„E un subiect lung. Am trecut prin momente dificile, ne-am despărțit, am și divorțat, dar am găsit puterea de a fi iar împreună. Nu este tot timpul roz, avem și opinii contradictorii, ne mai contrazicem, ne mai certăm, dar, per total, reușim să avem o viață frumoasă împreună. Nu există niciun cuplu care să nu se contrazică niciodată, să nu aibă probleme, ce se vede în online, că au o viață roz, nu este adevărat, cu toții avem momente grele în cuplu, trebuie să fie asumate. Însă eu și Marius ajungem la un numitor comun, reușim să fim împreună, dintr-un simplu motiv, pentru că ne iubim. Îl iubesc foarte mult și sunt convinsă că și el mă iubește foarte mult.

La finalul zilei, asta e cel mai important. Trăgând o linie, iubirea până la urmă e mai presus. Asta e cel mai important. Nu e un clișeu ce spun acum, e realitatea pe care o trăiesc. Ce le sfătuiesc pe femei? Să dialogheze, să comunice. Dacă există iubire și sentimente adevărate, într-un cuplu, nu ai cum să nu rezolvi problemele care apar”, a declarat Oana Roman pentru ego.ro.

„Mamei îi datorez însă cam tot ce sunt eu”

Oana mărturisește că a încercat să îi ofere fiicei sale aceeași educație pe care a primit-o și ea de la părinții săi. Fiica lui Petre Roman și a Mioarei Roman este mândră de copilul ei și de faptul că are o relație foarte bună cu Izabela. De asemenea, ea și-a adus aminte și de cum a fost relația sa cu mama.

„Am o relație foarte bună cu Izabela, este un copil extraordinar, pe care l-am crescut în multă libertate, încercând însă să-i transmit și toate regulile și educația pe care și eu am primit-o de la părinții mei și de la bunica. Mama a trecut prin foarte multe greutăți. În 1984, când aveam 8 ani, a fost diagnosticată cu cancer de piele, cu melanom, a trebuit să se opereze, și a fost o perioadă foarte grea. Muncea foarte mult la Radio, la facultate, dădea și meditații.

Din păcate, nu avea timp să stea prea mult cu mine. Și nici nu a fost o mamă foarte afectuoasă, în sensul de tandrețe, probabil așa fusese și ea crescută, la rându-i. Dar mi-a oferit foarte multe lucruri, m-a îndrumat, m-a sfătuit, m-a sprijinit, m-a învățat, mi-a acordat o libertate pe care alți copii nu o au. Nu s-a băgat niciodată în viața mea, dar a fost, acolo, lângă mine, cu un sfat despre viață. Când eram foarte foarte mică, eram foarte îndărătnică, cum spunea tata, făceam destul de multe pozne, și ea mă mai dojenea, că nu eram foarte cuminte. Mamei îi datorez însă cam tot ce sunt eu, astăzi, per total”, a spus Oana Roman.

