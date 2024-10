Oana Roman a dezvăluit, într-un interviu pentru Spynews.ro, cât de dificil este pentru fiica ei, Isabela, să accepte lipsa prezenței constante a tatălui său, Marius Elisei, în viața sa. Deși au trecut ceva ani de la despărțirea definitivă dintre Oana Roman și Marius Elisei, între cei doi nu mai există nicio formă de comunicare, iar acest lucru o afectează profund pe micuța Isabela.

„Nu îi e ușor că nu-și vede tatăl atât de mult precum și-ar dori, dar cred că a înțeles că asta e situația”

Vedeta a subliniat cât de absent este Marius Elisei din viața fiicei sale, iar această distanță îi provoacă o mare suferință micuței. Oana Roman a mărturisit că face tot posibilul să suplinească această absență, asumându-și atât rolul de mamă, cât și de tată pentru fiica sa. Ea se dedică total creșterii și educației Isabelei, ocupându-se de toate aspectele vieții acesteia, pentru a-i oferi cât mai mult sprijin emoțional și stabilitate.

„Cumva e mult mai bine acum, s-a și luat cu multe activități în ultima vreme și cumva nu mai stă poate să se gândească atât de mult la toată situația asta, nu îi e ușor că nu-și vede tatăl atât de mult precum și-ar dori, dar cred că a înțeles că asta e situația. Cred că a înțeles că nu are cum să-l mai schimbe. E o suferință în sufletul ei acolo, dar eu sunt tot timpul lângă ea, vorbim foarte mult, face multă activități, facem lucruri împreună. Ieri ne-am dus la masă, la film, la librărie, am cumpărat cărți, mergem în vizită, tot timpul avem ceva de făcut”, a zis vedeta.

Pentru a o ajuta pe Isabela să depășească această perioadă dificilă, Oana a înscris-o pe fiica sa la diverse activități extracurriculare, care să-i ocupe timpul și să o ajute să își mai distragă atenția de la problemele familiale. Cu toate acestea, vedeta recunoaște că micuța încă suferă din cauza lipsei tatălui și că nu este ușor pentru ea să se confrunte cu această realitate. Totuși, Oana Roman este optimistă că Isabela a început să înțeleagă situația și să accepte că lucrurile nu se vor schimba prea curând, iar vedeta îi este alături în fiecare pas al acestui proces.

„Isa a început școala, activitățile, a început aikido, înotul, pictura, asta înseamnă drumuri în plus pentru mine, dar e ocupată, are treabă, școală, lecții activități. E ocupată tot timpul, dar asta e foarte bine că nu mai stă să se gândească și la alte chestii și suntem bine, cu treabă, cu agitație, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoase și suntem bine. Mie îmi merge bine, am proiecte, nu pot să mă plâng”, a spus Oana Roman pentru Spynews.ro.

Oana Roman vrea să lanseze o carte

Oana Roman a mai adăugat că, dacă viața ei ar fi transpusă într-un film, acesta ar fi, cu siguranță, o tragicomedie. Vedeta a explicat că de-a lungul timpului a avut parte atât de momente tragice și dificile, cât și de momente pline de umor, care i-au adus un zâmbet pe buze chiar și în cele mai grele clipe.

„Cred că ar fi o tragicomedie, au fost și momente tragice, îngrozitor de grele, dar și foarte multe momente haioase și interesante, cred că ar fi o combinație, cred că s-ar numi viață de roman sau de Roman! M-am gândit și la o carte, trebuie să găsesc și o editură care să facă acest proiect împreună cu mine”, a mai spus Oana Roman pentru sursa mai sus-menționată.

