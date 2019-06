„Mama este ok. Are de luat un pumn de medicamente, pentru că are așa câte un pic din fiecare. Nu are o afecțiune anume gravă, dar și un început de diabet, și un pic la tiroidă, și un pic la aia și la aia…

Și trebuie să ia destule pastile, dar altfel este ok. Merg în vizită la ea, vine în vizită la noi destul de des. Este ok. A trebuit să se mute iar. Îți imaginezi ce înseamnă pentru un om la 78 de ani să se mute din nou. A fost o traumă, încă o traumă nemeritată de altfel. S-a mutat într-un apartament foarte frumos, iar astăzi mi-a spus că în sfârșit s-a acomodat” a spus Oana Roman, pentru revista VIVA!



