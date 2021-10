„Mi-ați spus că sunt urâtă, că sunt pitică!”, au fost primele cuvinte ale Oanei Zăvoranu imediat după ce și-a dat masca jos pe scena show-ului de la PRO TV. Vedeta nu a vrut să fie demascată așa de ușor, a alergat prin platou, dar până la urmă a fost prinsă.

Detectivii nu au ghicit că ea s-a ascuns acolo, ei au crezut că este vorba despre un bărbat. Oana Zăvoranu le-a dat multe indicii pe parcursul competiției, dar nu s-au gândit deloc la ea. „Nu am dus lipsă de nimic, să știți, iar soarta a fost foarte, foarte generoasă cu mine! Trofeul vostru mi s-ar potrivi perfect în cămăruța mea”, a spus vedeta înainte de demascare.

„Ar trebui să fiu fericită, dar nu am de ce. Ce se întâmplă? Eu vreau să fac o contestație! În primul rând la conducerea PRO TV și apoi la Masked Singer internațional. Vreau să vedeți talent, actorie, tot. Cum să mă dai pe mine afară? Când am avut, am făcut joc, din alea…

Veți regreta această decizie, dar este ireversibilă”, a declarat Oana în culise, după demascare.

Mihai Trăistariu a fost Steaua de la „Masked Singer România”

Joia trecută, show-ul Masked Singer România a avut o nouă demascare. Albina, Fluturele, Oul Dragon, Steaua, Monstrulica și Pisica s-au luptat pentru un loc în etapa următoare și au pus în scenă momente impresionante. În urma votului detectivilor și a publicului, Steaua a părăsit competiția, cântărețul Mihai Trăistariu fiind cel care s-a ascuns în mască. Ediția din această săptămână a fost lider de audiență.

„Am încercat să-mi schimb glasul, nu știam cum să-l mai fac. Nu știți ce ar fi urmat, mi-e ciudă că n-am mai rezistat. Mi-a fost greu cu partea asta feminină, care a trebuit lucrată, dezvoltată, exersată. Mi-am studiat eu câteva mișcări, o mână în șold, una pe sus, chiar și poziția să fie feminină, ca să intru în personaj. A fost o provocare și pentru mine să-mi schimb vocea în feluri în care n-am mai făcut-o vreodată, dar am cântat cu o voce pe care n-am folosit-o, nu mi-am folosit toată tehnica vocală, sensibilul meu din glas, pentru că dădeam spre Trăistariu și atunci am mici regrete. Dar nici nu se putea altfel, că m-ați fi recunoscut”, a spus Mihai Trăistariu imediat după demascare.

