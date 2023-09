„Sunt în sfârșit o femeie liberă care are de unde alege… Asta sunt eu… e pansivă și cu chef de viață și iubire multă. Să vină pretendenții, glumesc. Să dați anunț că sunt liberă și disponibilă. O să vă ia foc ziarele”, a spus Oana Zavoranu pentru Antena Stars.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au despărțit

Declarația ei vine după ce aceeași sursă a scris că Alex Ashraf a divorțat de Oana Zăvoranu, că a părăsit căminul conjugal și că s-a mutat la amantă. Aceste speculații au ajuns și la urechile acestuia, care a fost reținut în declarații: „Nu știu ce a apărut. Nu comentez nimic. Acum conduc, sună-mă puțin mai târziu că n-am semnal, sunt la volan. Nu te aud ce spui”, a zis Alex Ashraf pentru spynews.ro. Totodată, el și-a închis contul de Instagram.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf sunt împreună din anul 2013, iar căsătoriți sunt din anul 2016. De o lungă perioadă de timp se zvonea că cei doi nu mai formează un cuplu, că el are deja o altă relație. În urmă cu mai bine de două luni, ea a infirmat speculațiile.

„Mariajul nostru e foarte bine! Nu există nimic de semnalat pe această chestiune! Sigur, din 2013 de când ne-am luat, au mai existat și momente delicate, dar în viața cărei familii nu apar și asemenea lucruri? Cine spune că în căsnicia sa a fost totul doar lapte și miere, atunci acela sigur încearcă să vă ducă de nas!”.

Și a continuat: „Nu obișnuiesc să stau în aceeași casă, sub același acoperiș cu cineva de care am decis să mă separ sau cu cineva cu care am ajuns la capătul unei relații. M-am săturat de tot felul de trepăduși care nu au nimic altceva de făcut în viață decât să se agațe de numele meu, fiindcă e un nume cunoscut după atâția ani de showbiz.

M-au măritat de atâtea ori, m-au divorțat de nu știu câte ori, m-au aruncat și în închisoare, m-au executat și silit, dar eu sunt tot aici! Trepădușii n-au învățat că lucrurile se întâmplă când vrea Dumnezeu și unde vrea Dumnezeu, nu la dorința sau invenția lor!”.

Oana Zăvoranu, declarație de dragoste pentru soțul ei

În urmă cu mai bine de două luni, Oana Zăvoranu și-a exprimat sentimentele în mod public față de soțul ei, Alex Ashraf, astfel că i-a transmis un mesaj emoționant pe contul ei personal de Instagram. Aceasta a publicat și o imagine în care apare cu un trandafir în mână, alături de soțul ei.

„US ❤️???… noi doi cu ajutorul Domnului am trecut și vom trece toate obstacolele vieții… pentru că suntem suflete pereche și așa a decis EL. Vă iubim până la Lună și înapoi”, este mesajul Oanei Zăvoranu pentru soțul ei.

Nici el nu s-a lăsat mai prejos. El a mărturisit că o va proteja tot timpul, și la bine, dar și la greu. „Știi că mereu sunt în spatele tău, să te protejez la bine și la greu. Ce Dumnezeu a unit, omul nu poate desface vreodată. Te iubesc până la cer și înapoi”, a spus Alex Ashraf, pe Instagram.