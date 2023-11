Vineri s-a aflat că Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au împăcat. Soțul vedetei a fost cel care a confirmat că s-a întors acasă. „Da, m-am împăcat cu diva, normal. Dar sunt împăcat cu Oana de mai mult de o lună. Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun.

Am avut o discuție, am vorbit în toată perioada asta amândoi, am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat. Simplu, am renunțat la divorț. Doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat se împacă și trec peste orice popas”, a declarat Alex Ashraf pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

„Mă interesează să construiesc un viitor cu Oana“, a mai precizat el. Cât timp au fost separați, Oana Zăvoranu nu s-a ferit să recunoască public că îl iubește pe Alex Ashraf. Așa a făcut și acum, după ce s-a aflat că s-au împăcat.

„Îmi iubesc jumătatea. Spun mereu adevărul”

Într-un mesaj postat pe Instagram, vedeta nu se ascunde după împăcare și recunoaște că merge înainte, alături de soțul ei. „Îmi asum totul. Nu dau explicații curioșilor, nu mă ascund, îl am pe Dumnezeu lângă mine, deci sunt puternică. Îmi iubesc jumătatea. Spun mereu adevărul.

Tot ce am trăit m-a făcut omul care sunt azi, ce urmează să trăiesc mă face omul de mâine. Lupt ca un războinic, pentru tot ce e al meu dau socoteală doar lui Dumnezeu și familiei mele. Informez, nu dorm pe mine, merg mereu înainte. Niciodată înapoi. Rămân mereu loială inimii și sufletului meu”, a scris Oana Zăvoranu, pe pagina ei de Instagram, conform Spynews.

Oana Zăvoranu: „Am luat totul de la zero”

Pentru Cancan, Oana Zăvoranu a făcut alte declarații despre împăcarea cu Alex Ashaf. „Da, ne-am împăcat. Alex s-a întors acasă acum zece zile, suntem împreună. De o lună tot vorbeam să ne împăcăm….

A insistat și el și mă bucur că mi-am dat seama că își dorește la fel de mult ca și mine această împăcare… Am luat totul de la 0. Amanta e moartă și îngropată, nu mai există”, a mărturisit Oana Zăvoranu.

De ce Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au vrut să divorțeze

După 10 ani de relație și 7 ani de căsnicie, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf ajunseseră la divorț. Nu ea a fost cea care a depus actele pentru separarea legală, ci el, după cum a anunțat acum mai bine de o lună în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Acolo a făcut primele declarații despre divorț, după ce Oana Zăvoranu i-a adus mai multe acuzații, ba că ar fi fost infidel, ba că ar fi luat sume impresionante din banii familiei. „Eu am plecat din căsnicie! Eu am înaintat divorțul!

Eu cu asta am vrut să încep, ca să nu se mai speculeze că ea a făcut lucrurile astea. Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!”, a declarat Alex Ashraf, la Antena Stars. Acum, bărbatul a renunțat la divorț și s-a împăcat cu vedeta.