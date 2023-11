„Da, m-am împăcat cu diva, normal. Dar sunt împăcat cu Oana de mai mult de o lună. Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun.

Am avut o discuție, am vorbit în toată perioada asta amândoi, am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat. Simplu, am renunțat la divorț. Doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat se împacă și trec peste orice popas.”, a declarat Alex Ashraf la Xtra Night Show, potrivit Spynews.

Întrebat de către reporterii Xtra Night Show dacă este adevărat zvonul cum că ar fi cheltuit banii Oanei Zăvoranu pe cadouri scumpe pentru noua iubită, Alex Ashraf a declarat:

„Nu confirm că am cheltuit din averea Oanei Zăvoranu, din banii familiei, da, confirm, că am făcut o grămadă de chestii, care e problema. Regret, îmi pare rău. Mă interesează să construiesc un viitor cu Oana.”, a mai precizat soțul Oanei Zăvoranu.

„Este încă soțul meu”

Recent, pe rețelele de socializare, Oana Zăvoranu a început să îi facă declarații de dragoste lui Alex Ashraf, asta după ce i-a adus acuze grave bărbatului.

După afirmațiile făcute în mediul online de către actriță, fanii au crezut că aceasta l-a iertat pe încă soțul ei și că au mai acordat o șansă căsniciei lor, care dura de 7 ani.

Oana Zăvoranu neagă împăcarea cu Alex Ashraf, însă a recunoscut că uneori i se face dor de el. Vedeta a renunțat la masca de femeie dură și și-a arătat vulnerabilitatea în fața tuturor.

„Nu ne-am împăcat, dar asta nu înseamnă că îl urăsc. 10 ani aproape de relație pasională nu ți-i ia nimeni. Când simt că mi-e puțin dor fac asta. Este încă soțul meu”, a declarat Oana Zăvoranu, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars luna trecută.