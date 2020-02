Obiectele de care nu se desparte niciodată Raluca Bădulescu. „Trusa de farduri și o brățară din aur îmi poartă noroc”

De Andreea Romaniuc Archip,

Vedeta Kanal D recunoaște că are casa ticsită de haine și accesorii, dar și de peruci, o altă slăbiciune, pe care le consideră utile și care o ajută să își creeze look-ul dorit într-un timp record.

Soțul și fiul ei s-au obișnuit cu faptul că Raluca a făcut anumite fixații pentru diverse obiecte personale, pe care le consieră un fel de talismane. „Am trusa în care țin fardurile, am impresia că îmi poartă noroc. Mai am o brățară cu o aripioară de înger, pe care o am încă de când s-a născut Alex, fiul meu, deci are 17 ani. Este o brățară de aur, pe care nu o port însă tot timpul, pentru că mi-e frică să nu o agăț, să nu o rup cumva, și am multe alte obiecte care consider că îmi poartă noroc”, a declarat, pentru Libertatea, Raluca Bădulescu.

Semn că achizițiile făcute de-a lungul timpului nu sunt deloc puține, juratul recunoaște că, în ciuda spațiului care se diminuează pe zi ce trece în căminul conjugal, nu poate să facă o selecție. „Aș spune că voi ajunge o babă cu o casă plină de lucruri pe care le consider norocoase dintr-un motiv sau altul, nu mă prea îndur să renunț la ele. Spun: „Aia îmi poartă noroc, aia îmi poartă noroc” și tot așa”, a precizat ea.

Foto: Sorin Cioponea