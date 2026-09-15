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Kanal D deschide porțile către un univers plin de mistere: „Adevăr sau legendă”. Ce se întâmplă pe 24 septembrie 2026

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
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Octav Guran prezintă emisiunea „Adevăr sau legendă” | Foto: Kanal D
Octav Guran prezintă emisiunea „Adevăr sau legendă” | Foto: Kanal D
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„Adevăr sau legendă”, emisiunea care aduce în prim-plan lumea misterelor şi a legendelor, va avea premiera pe 24 septembrie 2026, la Kanal D, urmând să fie difuzată în fiecare joi, de la ora 23.00.

Octav Guran, prezentatorul acestui format unic pe piața media din România, este pregătit să invite publicul într-o incursiune plină de suspans, ce va ține telespectatorii cu sufletul la gură.

„În această toamnă se deschid porțile către un univers plin de mistere! Sunt nerăbdător să intrăm în casele telespectatorilor, le-am pregătit o experiență diferită și, cred eu, captivantă. Atât pasionații de enigme, cât și scepticii care caută explicații dincolo de aparențe sunt invitați să pătrundă într-o lume fascinantă, populată de legende locale, întâmplări care sfidează rațiunea, fenomene paranormale. Din 24 septembrie 2026, serile de joi sunt rezervate misterului”, a spus Octav Guran.

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În demersul de a aduce în atenția telespectatorilor povești care intrigă de generații și provoacă imaginația, Octav Guran va pune față în față argumentele raționale, susținute de mărturii, dovezi, reconstituiri, și perspectiva ezoterică și mistică, concluzia finală, adevăr sau legendă, aparținând, în cele din urmă, publicului.

Cu suspans, curiozitate și emoția care te bântuie mult timp după ce povestea s-a încheiat, emisiunea „Adevăr sau legendă” îi provoacă pe telespectatori să se detașeze de cotidian într-o manieră palpitantă și să pătrundă într-o lume în care rațiunea se întâlnește cu inexplicabilul.

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Tags: televiziune Kanal D
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