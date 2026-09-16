Olga Barcari l-a dat de gol pe Gabi Tamaș. În ce emisiune TV vor apărea și ce detalii a scăpat fosta concurentă Asia Express

„În prezent sunt cu cineva, dar aștept de foarte multă vreme să vină acasă, vorbim în fiecare zi, dar vedem ce va fi. A spus că vine în septembrie la final. Sunt cu cineva, nu știu ce să zic, dar de mult timp sunt singurică, să spun așa, în așteptare, sunt obișnuită de o viață să aștept bărbații din viața mea. Da, este foarte greu, pentru că am foarte multe stări, azi spun că te iubesc, mâine te părăsesc, fac tot felul de mofturi, să spun așa, dar cred că așteptarea o să merite. Și vedem, dar nu am foarte mari așteptări, pentru că știi cum sunt oamenii, adică nu am încredere nici în mine că o să fiu cea care îl va dori definitiv, sau nu știu, nu știu ce se va întâmpla, însă știu că mă focusez foarte mult pe muncă, pe ceea ce fac, pe mine, pe imaginea mea, nu numai pe imagine, pe mentalitate, meditez foarte mult, mă dezvolt, încerc să văd cine sunt cu adevărat, ca să pot să dau un vibe bun oamenilor din jurul meu”, a spus Olga Barcari pentru Viva!.