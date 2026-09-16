Olga Barcari l-a dat de gol pe Gabi Tamaș. În ce emisiune TV vor apărea și ce detalii a scăpat fosta concurentă Asia Express

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Olga Barcari a scăpat un detaliu important din culisele televiziunii, dându-l de gol pe Gabi Tamaș în privința noului lor proiect comun.
După ce au fost colegi la „Asia Express”, fostul internațional român și cunoscuta hairstylistă au filmat din nou împreună pentru o altă producție de televiziune, programată să apară pe micile ecrane anul viitor.
Cu o experiență bogată în show-uri de divertisment precum „Survivor” sau „Asia Express”, Olga Barcari a confirmat că a participat la filmările următorului sezon al emisiunii lui Nea Marin. Printre vedetele care au luat parte la această aventură televizată s-a numărat și fostul fotbalist Gabi Tamaș.
Publicul va avea ocazia să urmărească modul în care cei doi s-au descurcat la probele impuse de Ne Mărin abia anul viitor, când emisiunea va fi difuzată la Antena 1.
„Am fost în Survivor, am fost la Nea Marin, care urmează la anul… cu Tamaș. Nu știu dacă am voie să spun, dar a fost Tamaș, au fost mai mulți oameni acolo și urmează la anul, vedem anul acesta ce se ivește”, a declarat Olga Barcari potrivit Cancan.
Recent, Olga Barcari a vorbit deschis și despre viața ei personală. Fosta concurentă Asia Express a mărturisit că are o relație de cuplu, însă se confruntă cu provocările unei legături la distanță, partenerul ei fiind plecat din țară de o perioadă lungă de timp.
Distanța aduce stări contradictorii, însă bruneta speră ca revederea programată la finalul acestei luni să confirme stabilitatea relației. În această perioadă de așteptare, vedeta a explicat că își concentrează întreaga energie pe carieră, pe activitatea din mediul online și pe propria dezvoltare personală.
„În prezent sunt cu cineva, dar aștept de foarte multă vreme să vină acasă, vorbim în fiecare zi, dar vedem ce va fi. A spus că vine în septembrie la final. Sunt cu cineva, nu știu ce să zic, dar de mult timp sunt singurică, să spun așa, în așteptare, sunt obișnuită de o viață să aștept bărbații din viața mea. Da, este foarte greu, pentru că am foarte multe stări, azi spun că te iubesc, mâine te părăsesc, fac tot felul de mofturi, să spun așa, dar cred că așteptarea o să merite. Și vedem, dar nu am foarte mari așteptări, pentru că știi cum sunt oamenii, adică nu am încredere nici în mine că o să fiu cea care îl va dori definitiv, sau nu știu, nu știu ce se va întâmpla, însă știu că mă focusez foarte mult pe muncă, pe ceea ce fac, pe mine, pe imaginea mea, nu numai pe imagine, pe mentalitate, meditez foarte mult, mă dezvolt, încerc să văd cine sunt cu adevărat, ca să pot să dau un vibe bun oamenilor din jurul meu”, a spus Olga Barcari pentru Viva!.