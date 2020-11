Olimpia Melinte a împlinit 34 de ani. Actrița și-a etalat sarcina într-o imagine superbă

“A fost o perioadă grea, în care m-am luptat și cu grijile, și cu decepțiile profesionale, care au intervenit în urma restricțiilor de călătorie, și cu multe alte neîmpliniri care au derivat cumva din problemele cu care se confruntă societatea.

Dar acest bebeluș, care crește acum în mine, mi-a adus liniștea și echilibrul de care aveam nevoie și speranța că, totuși, mai devreme sau mai târziu, va fi bine. Primele trei luni mi-au dat mari bătăi de cap. Îmi părea așa de rău că nu mă puteam bucura realmente de ceea ce mi se întâmplă!”, a declarat actrița pentru revista VIVA.

Olimpia a mărturisit cu ce își ocupă timpul în această perioadă. “În timpul liber îmi place să citesc. O să am de pregătit și teza de doctorat, pentru m-am întors la facultate, îmi era dor de cursuri.

Am reușit și am intrat anul acesta la doctorat. Fac sport, călătoresc. Lui Sasha, fiul nostru, i-a plăcut foarte mult perioada asta în care am stat împreună”, a povesit Olimpia potrivit Click.

