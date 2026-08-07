Un bloc a fost distrus în Rahova de o deflagrație puternică în Rahova pe 17 octombrie 2025, provocată de o acumulare de gaze.

Explozia de la etajele 5 și 6 s-a soldat cu 3 morți și 15 răniți spitalizați.

Trei licitații administrative au fost organizate de urgență pentru începerea reconstrucției

Constructorul Apollodor a semnat contractul și a finalizat proiectarea în 30 de zile

Ordinul de începere a fost emis, iar pe șantier s-au realizat deja primele branșamente

Senzori ultra-fini de sticlă vor monitoriza fisurile clădirilor din jur în timpul demolării

Locatarii evacuați vor primi sprijin financiar pentru chirie prelungit până în anul 2027

Companiile de construcții nu au vrut să se implice din cauza riscurilor

După trei licitații organizate în regim de urgență, la care marile companii de construcții din România au refuzat să participe din cauza complexității și a riscurilor ridicate, autoritățile au semnat contractul cu firma Apolodor Denolări SRL. Proiectarea, realizată în decurs de 30 de zile, este acum finalizată.

Pe șantier au fost deja realizate branșamentele de apă, energie electrică și internet necesare organizării lucrărilor.

Locatarii evacuați primesc ajutor financiar pentru chirii până în 2027

Primarul a anunțat că va iniția un proiect de hotărâre pentru prelungirea sprijinului financiar acordat locatarilor evacuați. Măsura le va asigura acestora plata chiriei până în noiembrie 2026, urmând ca proiectul să fie extins cu încă un an, oferind protecție socială pe tot parcursul lucrărilor.

Primăria Capitalei a transmis joi, 16 iulie, la solicitarea Libertatea, că lucrările au fost întârziate de expertul judiciar, timp în care PMB a plătit deja peste 115.000 de euro pentru chiriile a 43 de familii evacuate.

Edilul a promis că se va întâlni cu locatarii la fiecare 2-3 luni pentru a-i informa direct despre evoluția proiectului.

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Senzori speciali de monitorizare montați pe clădirile din jur pentru prevenirea fisurilor

Pentru a garanta siguranța în timpul lucrărilor de demolare, proiectantul a impus montarea unor senzori extrem de fini, sub formă de lamele de sticlă, pe fisurile existente în clădirile învecinate. Monitorizarea va viza celelalte cinci scări ale imobilului și liceul Dimitrie Bolintineanu din proximitate.

Acești senzori vor detecta dacă vibrațiile produse de șantier afectează structura imobilelor din jur, permițând rezolvarea rapidă a eventualelor dispute tehnice.

Cine va plăti pentru refacerea blocului din Rahova?

În ceea ce privește costurile reconstrucției, primarul a precizat că există doar două surse bugetare posibile: bugetul de stat sau cel local. Deși nu a discutat încă direct cu premierul, edilul urmează să abordeze subiectul cu ministrul de resort.

Indiferent de sursa inițială a banilor, autoritățile subliniază că sumele vor trebui recuperate în instanță de la cei vinovați de producerea exploziei.

Reamintim că o explozie puternică, cauzată de o acumulare mare de gaze, a zguduit pe 17 octombrie 2025, la ora 9.10, un bloc din cartierul Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația, produsă la etajele 5 și 6 ale clădirii cu opt etaje, a dus la moartea a 3 oameni, iar alți 15 au ajuns la spital.

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