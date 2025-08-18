Paris Hilton a reușit să impresioneze din nou, de această dată printr-un gest cu puternică încărcătură emoțională, făcut în timpul vizitei sale în România. Vedeta internațională a dezvăluit că, pe lângă apariția sa la un festival de muzică din Craiova, unde a mixat în calitate de invitat special, a vizitat și un centru social dedicat copiilor aflați în situații vulnerabile.

Starul american a petrecut timp cu micuții din cadrul centrului și a făcut donații importante, subliniind nevoia de sprijin constant pentru comunitățile locale. Paris Hilton a apreciat munca depusă de profesioniștii care contribuie la transformarea sistemului de protecție a copilului din România și s-a arătat profund mișcată de poveștile acestora.

Mesajul transmis de Paris Hilton, după ce a vizitat centrul de copii din Craiova

„Una dintre cele mai semnificative părți ale călătoriei mele în România a fost să fiu martoră la munca extraordinară pe care @UNICEF o desfășoară pentru a proteja și sprijini copiii vulnerabili. De la eliminarea îngrijirii instituționalizate până la extinderea serviciilor comunitare, @UNICEFRomania transformă vieți, iar eu am fost onorată să aflu direct de la copii, familii și îngrijitori care fac posibilă această schimbare. Mulțumesc, UNICEF, pentru că mi-ați arătat cum arată speranța adevărată și pentru că m-ați invitat să văd activitatea voastră în acțiune.

Cu ajutorul vostru, UNICEF poate asigura ca fiecare copil să crească în grija ocrotitoare a unei familii. Intrați pe linkul din bio pentru a afla mai multe și pentru a dona”, a scris Paris Hilton pe Instagram.

Vizita sa a trecut aproape neobservată la momentul respectiv, însă dezvăluirea făcută ulterior a atras numeroase reacții pozitive din partea comunității sale online, unde fanii au felicitat-o pentru implicarea socială.

În această vară, Paris Hilton a revenit în România pentru a mixa la un festival renumit din Craiova, eveniment ce l-a avut ca brand ambasador pe designerul Cătălin Botezatu. Dincolo de scena muzicală și atmosfera de festival, vedeta a lăsat o amprentă puternică prin gestul său caritabil, aducând speranță și zâmbete copiilor care aveau cea mai mare nevoie de ele.

