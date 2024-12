Narcisa Suciu a dezvăluit cum sunt acum sărbătorile de iarnă și ce regrete are când se gândește la sărbătorile de pe vremea când fiica ei era mică și ea era plecată la concerte.

„Daria a avut parte de Crăciun cu mine doar în momentul în care am avut perioada aceea de restricții și în care am putut să facem Crăciunul împreună în Finlanda.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În rest, cred că în fiecare noapte în care venea Moșul, în noaptea de Ajun, eu nu eram cu ea și mă simțeam cel mai vinovat părinte și cea mai rea mamă și încercam să compensez prin faptul că îi cumpăram chestii, până în momentul în care mi-am dat seama că nu are nevoie, de fapt, de nimic din ce îi cumpăram cu bani, ci avea nevoie de a fi cu mine. În momentul acela am schimbat așa cum am putut”, a declarat Narcisa Suciu, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

De asemenea, artista a vorbit despre pasiunea ei în care investește mulți bani. Cântăreața a declarat că parfumurile sunt cele care o fac fericită și a recunoscut ca are peste 400.

Recomandări Contraofensivă intensă în Kursk, cu implicarea soldaților nord-coreeni. Termenul stabilit de Vladimir Putin pentru eliberarea regiunii

„Parfumul mă face foarte fericită. Sunt colecționar de parfumuri. Am peste 400 de sticle cu parfum în ele. Sticle, sticluțe de toate dimensiunile. Eu nu prea cheltuiesc, nu am, nu știu, nu cumpăr haine de nu știu care fel. Sunt un colecționar, învăț despre ele, mă interesez, mă duc la târguri, am fost la Milano la târg. Mă interesează subiectul”, a spus Narcisa Suciu, potrivit sursei citate.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News