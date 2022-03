Rebela de atunci reușea adesea să-și panicheze părinții, iar totul a culminat când într-o bună zi a plecat cu barca trei zile pe mare, alături de prietenii ei, fără să-și anunțe părinții.

„Făceam des boacăne. Părinții mei lucrau până târziu, eu rămâneam cu bunica și plecam pe geam de acasă; reveneam cu puțin timp înainte să se întoarcă părinții mei de la serviciu. De la 16 la 24 de ani, până m-am căsătorit, le-am tot dat bătăi de cap părinților mei. Aveam prieteni buni, voiam să plec să mă distrez, trăiam la Sanremo, acolo e greu să fii cuminte.

Mă bucur că nu am fost cuminte, că m-am distrat! Îmi amintesc că am plecat cu barca și cu prietenii, fără să îmi anunț părinții, însă a doua zi, de pe mare, le-am spus pe unde sunt, nu am vrut să se îngrijoreze. Mie mi se părea firesc să fac asta, să mă bucur de viață. Aveam prieteni ok, buni, nu aveau de ce să își facă griji, nu m-am gândit că ai mei se vor panica”, a povestit Patrizia Paglieri.

Patrizia Paglieri a semnat cu Kanal D

Din echipa matinalilor de la „Dimineaţa cu noi”, show-ul care a început pe 14 martie, la ora 8:00, la Kanal D, face parte și Patrizia Paglieri.

Ea a cucerit publicul din România prin apariţiile sale unice, în calitate de chef al unor show-uri celebre, dar şi în calitate de invitată în diferite emisiuni. Este o italiancă pursânge, dar cu inimă de româncă. Din 1993 s-a stabilit în România, unde şi-a dezvoltat o carieră în domeniul culinar, dar şi în televiziune.

„Sunt fericită să vin în faţa oamenilor cu nişte propuneri foarte practice şi atractive de preparate care să ne dea energie şi în jurul cărora să ne adunăm cu familia, cu prietenii. Abia aştept să râdem, să glumim şi, în acelaşi timp, să gătim ceva absolut delicios! Bursucu, Viviana şi George, pregătiţi-vă să gustati din preparatele senzaţionale marca Patrizia Paglieri!”, a declarat ea înainte de debutul matinalului.

