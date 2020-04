Pavel Bartoș are școala teatrelor din provincie: „Am dat 37 de casting-uri până la primul rol obținut”

De Andreea Romaniuc Archip,

Pavel Bartoș este actor, regizor, producător și om de televiziune, însă pandemia de Covid-19 l-a obligat și pe el să facă o pauză profesională. Marea lui dragoste rămâne teatrul, domeniu care i-a adus cele mai mari satisfacții, fără să se lase doborât de eșecurile înregistrate la început de drum. Până să devină actor titular pe marile scene din Capitală, actorul și-a exersat talentul la instituții din Cluj Napoca, Satu Mare sau Timișoara.

„Consider că a fost la fel de greu pentru roluri principale în fiecare oraș. București-ul venea după ani de experiență și eram pregătit să urc pe o scenă mare cu actori mari. Câteodată este mai dificil să fii lipsit de experiență și să urci pe scenă unde nu ai cei mai buni parteneri, cea mai bună piesă și trebuie să îți pui întrebări singur și să îți răspunzi tot tu.

Cred în școala teatrelor din provincie, aș sfătui tinerii actori să meargă acolo pentru a se pregăti pentru această meserie”, ne-a spus celebrul actor.

Și-a investit banii în casă și mașină

Pavel Bartoș recunoaște că nu i-a fost ușor să se impună în lumea teatrului și filmului, dar că nu a abandonat ideea: „Am dat 37 casting-uri până la primul rol obținut, dar nu m-a demoralizat. Am fost convins că nu eram omul potrivit la locul potrivit. Am învățat câte ceva devenind mai bun cu fiecare casting, dar nu m-a demoralizat nicio clipă. Știam că pot și am reușit!”, a declarat, pentru Libertatea, Pavel Bartoș.

Actorul a adăugat că a făcut economii pentru a-și putea lua o locuință în București. „Cred că prima dată când am început să joc în seriale, aveam conștiința decenței traiului. Bineînțeles că toți banii i-am investit în apartamentul meu. Apoi după 3 ani de apariții la tv, mi-am permis prima mea mașină nouă, dar mă bucur că a fost așa. Cred că fiecare moment a venit la timpul potrivit”, a adăugat Pavel Bartoș.