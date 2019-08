De Florin Ghioca,

Pavel are numeroase roluri în teatru, apare în reclame la branduri cunoscute, iar de curând şi-a făcut debutul regizoral în film, cu scurtmetrajul „Romanian Tradition”, prezentat iniţial la TIFF.

Imediat după proiecţia filmului său la Festivalul Internaţional de Film Independent Anonimul, care s-a desfăşurat la Sfântu Gheorghe în perioada 5-11 august, actorul a stat de vorbă cu reporterii Libertatea, povestind despre primele sale roluri în film şi în televiziune, despre marii regizori care l-au distribuit în mici roluri, dar şi despre primii bani făcuţi pe platourile de filmare.

În scurtmetrajul “Romanian Tradition”, Pavel are triplu rol: e producător, regizor şi chiar şi-a dat un mic rol, o apariţie meteorică, dar primită cu hohote de râs de cei 1.000 de spectatori de la Anonimul.

I-a fost greu și ca regizor, și ca actor. “Nu pot să le fac pe amândouă

“A fost groaznic să fiu şi regizor, şi actor. Nu e bine. Nu îmi place. Adică e clar de-acum, după această experienţă, mi-am dat seama că ori voi fi regizor, ori voi fi actor. Nu pot să le fac pe amândouă. Sergiu Nicolaescu a putut, sunt mulţi în lume care pot face acest lucru, Kevin Costner sau Woody Allen. Fiind la început, mă concentrez doar asupra unui lucru”, declară Pavel Bartoş, care mărturiseşte însă că reacţia publicului la filmul său a fost măgulitoare.

Bugetul pentru “Romanian Tradition” a fost unul mediu pentru un scurtmetraj, în ciuda faptului că a avut chiar şi o sută de actori şi figuranţi la cadru. Pavel şi-a permis luxul de a-şi subvenţiona pentru început producţia, pentru ca ulterior să obţină finanţări de la sponsori. Şi nu s-a ferit să vorbească de cifre.

“Bugetul a fost de 30.000 de euro. Până să vină banii sponsorilor, am decartat de la mine”

“Bugetul filmului a fost de 30.000 de euro. Și am avut un mare noroc: 20.000 de euro sunt banii concreţi, pe care i-am obţinut de la sponsori. Dar am pornit cu banii mei. Până să vină banii sponsorilor, am decartat de la mine. Dar au venit şi am putut plăti actorii. Eu am avut o ambiţie, pentru că tot timpul scurtmetrajele se fac cu prietenii: mi-am jurat ca la primul film să plătesc toţi oamenii, toţi actorii, în primul rând. M-a ajutat PRO-ul cu aparatură de vreo 10.000 de euro, o chestie care a fost foarte tare. E foarte important să ai parteneri de încredere”, mărturiseşte regizorul Pavel Bartoş, care de fiecare dată când aude acest apelativ începe să râdă sfios.

El a rememorat pentru Libertatea începuturile carierei sale. Şi pentru că tot a vorbit de cifre, a dezvăluit şi primul salariu obţinut în televiziune sau pe platourile de filmare, acolo unde a avut şansa de a întâlni la lucru mari regizori ai cinematografiei mondiale.

“La Costa Gavras am zis prima oară «ce mişto e să faci cinematografie!»”

“Pentru primul rol în televiziune cred că am primit 13 lei. În 1998 s-a întâmplat asta şi am primit 13 lei pe zi. După aceea, am primit un fel de figuraţie la Costa Gavras, în filmul «Amen», şi luam 100 de dolari pe zi şi mă bucuram că regizorul, fiind chiţubuşar, stătea şi analiza şi zicea că secvenţa asta trebuie să o filmez şi mâine. Şi noi, toţi actorii români, eram fericiţi că mai primim o sută de dolari şi a doua zi”, ne-a povestit Pavel.

Printre întâmplările haioase de la filmări, actorul îşi aminteşte, din acelaşi film, faptul că apariţia sa a trecut aproape complet neobservată. La propriu. Şi asta, “datorită” unui coleg de breaslă, care l-a obturat.

I-a luat fața Valentin Teodosiu. “Nu mi se vede decât o mână”

“La Costa Gavras am zis prima oară «ce mişto e să faci cinematografie!». Eram un ofiţer SS, alături de Valentin Teodosiu şi Horaţiu Mălăele. Valentin, fiind un tip impozant, când s-a întors a acoperit cadrul, aşa că pot să zic că din toată apariţia, nu mi se vede decât o mână!”, a punctat actorul, râzând.

50 de dolari a primit Pavel Bartoș pentru apariția în filmul “Maria Callas”, regizat de Franco Zeffirelli

Un alt mare film în care a avut o apariţie la fel de fugară este “Maria Callas”, în regia cunoscutului Franco Zeffirelli. “Era un cadru larg, în care pe tot ecranul mi se vede faţa. Am fost atât de fericit! Pentru că mi se pare foarte expresivă faţa mea şi pentru că sunt în filmul ăla, exist, am primit aprecieri. Am primit vreo 50 de dolari. Nici nu ştiu dacă se punea problema de dolari, cred că erau un milion sau două de lei pe zi, la vremea aia”, îşi aminteşte Bartoş.

Actorul a mai apărut și în “Cold Mountain”, în care i-a avut ca parteneri de film pe Nicole Kidman şi pe Jude Law. Doar că nu s-a întâlnit niciodată cu ei pe platoul de filmare.

După ce a bifat mari cineaşti şi a lucrat cu mulţi actori consacraţi, Pavel Bartoş mărturiseşte că mai are câteva nume pe care şi le-ar adăuga pe lista de colaborări

“Mi-aş dori foarte mult să lucrez cu Woody Allen. Are un anumit tip de inteligenţă care cred că mie mi-ar fi benefică. Mi-aş dori enorm să lucrez cu el! Fraţii Cohen la fel, Tarantino…”. Pavel Bartoș

Nu ar refuza un rol nud!

Pavel spune că nu ar refuza nici un fel de rol, nici măcar unul nud, mai ales că a avut deja ocazia să se prezinte într-o asemenea ipostază chiar pe scena teatrului!

“Dacă rolul ăla are o justificare, atunci da. Eu nu îl joc pe Pavel Bartoş, joc un personaj. De-aia îmi şi place teatrul, pentru că mă pot dedubla în ceva şi pot juca altceva decât sunt eu. Iar în teatru ţi se cere şi altceva decât comic”, încheie actorul care pregăteşte un nou scurtmetraj şi visează cu ochii deschiși la primul său lungmetraj, acum, că a prins gustul succesului şi la festivaluri.

“Mi-am dat seama cât costă un lungmetraj. Mă sperie. Dar vreau să îl fac!”. Pavel Bartoș

