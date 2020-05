De Denisa Macovei,

După ce seria „Casa del Papel” a creat isterie în rândul spectatorilor, Bartoș a făcut o readaptare, o versiune românească pe care a numit-o simplu „La Casa de Pavel”. Încă de la primul episod „Am plecat în Hawaii”, prezentatorul de la „Vocea României” a avut un real succes în rândul internauților, căci deocamdată difuzarea se face doar pe canalul lui de YouTube.

„Am obținut primul rol principal în izolare în cel mai miniserial, cu cele mai mini episoade. La Casa de Pavel- cu cel mai mini-mare actor. Filmul nu are pretenția de Oscar, nici de Globurile de Aur, poate de Premiile Gopo pentru că sunt sigur că se va face o ediție a Premiilor Gopo cu filmele făcute în izolare, iar filmul meu are mari șanse la toate premiile”, a povestit amuzat Pavel despre cel mai recent proiect al lui.

Toate începuturile au fost grele

Pentru Pavel Bartoș toate începuturile în carieră au fost relativ grele. De curând a declarat pentru Libertatea că pentru a se impune în lumea teatrului și a filmului a fost nevoit să dea 37 de probe ca să poată obține primul rol. „Am dat 37 de castinguri până la primul rol obținut, dar nu m-a demoralizat. Am fost convins că nu eram omul potrivit la locul potrivit. Am învățat câte ceva devenind mai bun cu fiecare casting. Știam că pot și am reușit”, a povestit Pavel Bartoș.

