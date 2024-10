După trei ani de la divorțul lor, Pepe și Raluca Pastramă încă sunt prinși într-un conflict dur, care a ajuns din nou în fața instanței. Deși povestea lor de dragoste a durat nouă ani, relația lor a devenit tensionată după despărțirea din 2021. Acum, Raluca Pastramă își dorește să-și recâștige fetele, Rosa și Maria, care au rămas în grija tatălui lor.

Recent, Pepe a fost chemat de urgență la tribunal de fosta sa soție, iar prezentatorul emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 a făcut declarații surprinzătoare. Cântărețul susține că fetițele lor au depus mărturie în fața instanței, declarând că vor să rămână cu el.

Scandalul nu se oprește aici. Pepe a dezvăluit că, de-a lungul celor trei ani de la divorț, Raluca Pastramă nu a contribuit cu pensie alimentară pentru creșterea fetelor.

„Ea a plecat de acasă! Să vină după fete și să le ia când își dorește, în weekend-uri, dar ea nu vine. Cu ce o denigrez? Nu a depus nimic la dosar, nu i-am blocat niciodată accesul, nu i-am refuzat niciodată accesul în casă, nu am refuzat-o niciodată când a venit la copii. Ea nu vine! Ce să-i fac, să-i duc eu la poartă?

Nu ți se pare ciudat ca niște copii să aibă două domicilii și o săptămână să stea cu haine, cu cărți, caiete, costumații, cu tot să plece în fiecare săptămână că așa vrea mami? Să decidă instanța! Ea a zis că ne-am înțeles verbal. Am înnebunit când am auzit! Avem acte semnate, acord parental, divorț. Cum poți să spui că avem o înțelegere verbală și eu n-am respectat-o? Ea și-a dorit asta, n-am propus eu.

Eu m-am ocupat de copii. Ea vrea acum să fie jumătate – jumătate. Nu înțeleg ce consumă! Ea nu a dat niciun leu în viața ei, nu plătește pensie alimentară, nu a plătit în viața ei nimic din educația copiilor. Nu are niciun aport în educația copiilor. N-am înțeles de ce m-a chemat astăzi! A cerut să se judece în lipsă, fără să vin eu să mă apăr. Pe bune? De unde tupeul ăsta? Nu e nimeni prost. Copiii au dat declarație și vor să rămână acasă, așa că e ok”, a spus cântărețul, potrivit viva.ro.

„Mă denigrează, sunt mama copiilor lui și mă denigrează de ani de zile”

De cealaltă parte, Raluca Pastramă își dorește fetele înapoi și consideră că este denigrată constant de fostul ei partener. Ea a subliniat că își dorește ca Rosa și Maria să fie protejate de tensiunile dintre ei și să nu mai fie martore la aceste conflicte.

„Mă denigrează, sunt mama copiilor lui și mă denigrează de ani de zile. Dacă vă uitați puțin de când suntem noi doi împreună, eu niciodată nu l-am denigrat, eu niciodată nu am vorbit urât despre el, eu îl consider în continuare tatăl copiilor mei. Vreau copiii mei să vadă lucruri frumoase, nu să ajungă mai târziu și să vadă lucruri urâte despre mine sau despre tatăl lor. În fine, fiecare face ce consideră. Eu așa am considerat, conform educației mele. Când vrei să facă bani, na…”, a precizat ea.

Războiul dintre cei doi pare departe de a se încheia, iar soarta fetelor se va decide în instanță. Cei doi foști parteneri continuă să lupte pentru custodia copiilor, fiecare având propria versiune asupra situației.

Raluca Pastramă susține că Pepe s-a împrietenit cu Ibrahim Ibru, bărbatul cu care ea își refăcuse viața după divorț, iar acum l-a chemat martor la proces.

„Să-l filmați și pe Ibrahim. S-au împrietenit ei doi acum. Nu consider, asta fac. El este martotul lui Pepe. El spune că nu-i duc copiii. Interesul superior al copiilor este să aibă program de mamă și tată. Noi știm cum este programul copiilor. Asta face pentru faptul că ei nu dau declarații, dar voi face”, a spus fosta soție a artistului.

