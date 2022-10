Ce faci când știi că tu ai dat totul pentru a trăi în normalitate alături de un copil special? Cum mai continui lupta când ai muncit o viață întreagă pentru a-ți ridica un acoperiș deasupra capului și a fost nevoie de doar câteva minute pentru a-l vedea cum se dărâmă sub flama prea puternică? De unde îți mai iei puterea să zâmbești și să-ți ajuți fiica să simtă că veți merge mai departe? Răspunsurile au un numitor comun: atunci când nu te lași, când arăți că vrei să faci mai mult, „Visuri la cheie” îți vine în ajutor.

Astăzi, de la 21:30, telespectatorii vor face cunoștință cu familia Iacoblev: Liuba și fiica ei, Alexandra. Încă de când i s-a născut copilul, Liuba a știut că trebuie să lupte: „Mi-am dat seama destul de repede, dar nu am realizat că această deosebire este legată de autism. Atunci când am citit diagnosticul în dicționar, am plâns”, declară Liuba, mama eroină, care nu a cedat niciodată să lupte pentru Alexandra, fiica ei care suferă de autism sever, dar care nu s-a dat niciodată bătută.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări STENOGRAME. În pandemia COVID a apărut jobul de mituitor în contractele cu statul

În ciuda faptului că au muncit ani de zile pentru a avea mica lor căsuță, care s-a transformat chiar într-un loc de întâlnire pentru tinerii cu autism, totul s-a năruit în urmă cu câteva luni, atunci când în a doua zi de Paște, casa Liubei a ars din cauza unui scurt circuit. Liniștea și speranțele micii comunități care se strângea în curtea ei s-au spulberat într-o clipă. Ea și Alexandra au primit găzduire temporară în casa unui prieten.

De la 21:30, pe PRO TV, o ediție în care visul unei familii este cel al unei întregi comunități. O emisiune în care o mamă care nu a știut ce înseamnă liniștea se va vedea nevoită să spună: „Nici nu-mi amintesc ultima dată când am simțit că totul va fi bine”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Reacția unor oameni din Danemarca când au aflat că vorbesc cu un român. Gestul a fost însoțit de un zâmbet

Playtech.ro Secretele Regelui Charles, dezvăluite după încoronare. Are cele mai bizare CERINȚE legate de DORMITOR

Viva.ro Acuzații grave pentru soțul unei vedete de televiziune din România: 'Continuă să abuzeze studente' Cum a reacționat acum soția lui

Observatornews.ro "Am ieşit la poartă, ţipau!". Patru tinere au zburat cu mașina nou-nouță peste un giratoriu din Brăila. Au rupt un gard și au ajuns în curtea unei case

Știrileprotv.ro Prima țară care anunță că susține anexarea ilegală a regiunilor ucrainene de către Putin

FANATIK.RO Câți bani câștigă din înmormântări firma aflată în subordinea Patriarhului Daniel. Afacerea a explodat în pandemie

Orangesport.ro Pink a dat peste un român într-un hotel şi a început o discuţie incredibilă! "Nu înţelegi, aici nu e ca pe scenă". Artista i-a dat o replică neverosimilă

HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2022. Leii pot ajunge la concluzii mai cumsecade legate de anumite asocieri, parteneriate, colaborări de tot felul

PUBLICITATE Molteni&C deschide primul flagship store în România