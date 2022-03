Pronosticuri Oscar, gala din această noapte. Cine are șanse să câștige și cine ar merita să câștige. Un film luminos ia marele premiu?

Deși „În ghearele câinilor” / „The Power of the Dog” era dat de mai multă vreme ca favorit la Oscarul pentru cel mai bun film, premiul s-ar putea duce duminică noapte la „CODA”.

Filmul regizoarei americane Siân Heder a câștigat pe rând premiile sindicatelor producătorilor, actorilor și scenariștilor americani.

În orice caz, cea de-a 94-a gală a Premiilor Oscar se anunță a fi o victorie a companiilor de streaming, filmul lui Jane Campion fiind distribuit de Netflix, iar „CODA” de Apple TV+. Ar fi prima oară când un film al unei companii de streaming ia Oscarul pentru cel mai bun film, după ce în 2019 „Roma”, de Alfonso Cuarón, a ratat trofeul la mustață (în avantajul lui „Green Book”).

LIVE Luni dimineață, ora 3

Ceremonia va fi transmisă în România în exclusivitate pe VOYO luni, 28 martie, de la ora 3, iar marți de la 20.30 PRO Cinema va transmite o selecție a ei.

Pandemia a grăbit avansul companiilor de streaming pe piața americană, marile studiouri fiind nevoite fie să-și lanseze concomitent producțiile în săli și în streaming, fie să le trimită în streaming după o scurtă carieră în săli.

E al doilea an când Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) a permis filmelor să devină eligibile pentru Oscar și fără o lansare în săli, fiind suficientă cea de pe o companie de streaming.

CODA, un remake luminos după un film franțuzesc

„CODA” (acronim după Child of Deaf Adults) ecranizează producția franceză „La famille Bélier”, de Éric Lartigau, care a fost un succes național în 2014. Producătorul Philippe Rousselet i-a sesizat potențialul internațional și a refăcut până la urmă filmul în SUA ca producție independentă și cu bani foarte puțini.

Cadru din filmul „CODA” (Foto Profimedia)

Apple TV+ l-a remarcat la Festivalul Sundance și l-a luat imediat. Cu un singur actor cunoscut pe afiș, Marlee Matlin (oscarizată în 1986 pentru „Children of a Lesser Gold”), filmul e o dramedie grand publique, nu foarte tristă și emoționantă atât cât trebuie despre o adolescentă.

Ea este singurul membru al familiei ei de surzi care vrea studieze muzica, deși ai ei vor să-i ajute la pescuit și, mai ales, să mențină legătura cu lumea.

Mama, tatăl și fratele adolescentei sunt interpretați de actori cu deficiențe de auz – toți foarte buni.

Emilia Jones, noua Kate Winslet

Spre deosebire de „The Power of the Dog”, „CODA” e luminos, uman și accesibil, și are șanse mult mai mari să atingă inimile votanților AMPAS. „The Guardian” scrie că unora dintre aceștia filmul lui Campion li s-ar fi părut prea lung și prea rece.

„CODA” are doar trei nominalizări la Oscar – cel mai bun film, rol secundar masculin (Troy Kotsur) și scenariu adaptare.

Deși ar fi meritat cel puțin încă una pentru Emilia Jones, tânăra actriță din Marea Britanie care a învățat special pentru film limbajul semnelor, să cânte și să pescuiască, și a cărei energie într-adevăr mobilizează povestea (e o Kate Winslet mai mică.).

Nu e nominalizat nici la regie.

Trailer „CODA”:

Jane Campion, „The power of the dog”, favorita la regie

Jane Campion are mari șanse, în schimb, să devină a treia regizoare premiată cu Oscar (după Kathryn Bigelow în 2010 și Chloé Zhao în 2021).

De altfel, e posibil ca acesta să fie singurul premiu pe care îl ia filmul (din 12, cele mai multe în acest an). Asta în cazul în care premiul de imagine se va duce la Greig Fraser pentru „Dune” și nu la Ari Wegner, iar la interpretare principală masculină nu va triumfa Benedict Cumberbatch, ci Will Smith pentru „King Richard” (de Reinaldo Marcus Green), care e de altfel și considerat favorit.

Benedict Cumberbatch și Kirsten Dunst în „The Power of The Dog” / foto Profimedia

Revelația filmului lui Campion, tânărul Kodi Smit-McPhee, ar merita Oscarul pentru rol secundar masculin, dar nu prea are șanse în fața lui Troy Kotsur, care riscă să devină primul actor cu deficiențe de auz recompensat cu Oscar.

Citiți aici cronica din Libertatea la „În ghearele câinilor” / „The Power of the Dog”.

Au scurtat ceremonia

Reîntoarcerea Oscarurilor la Dolby Theater din Los Angeles, după ediția de restriște de anul trecut, va beneficia de o sală întreagă de invitați, dar e în continuare pusă sub semnul pandemiei. De pildă, ieri încă era nesigur dacă Kenneth Branagh și Ciarán Hinds vor putea participa.

Ceremonia Oscar 2022 va fi transmisă în România în exclusivitate pe VOYO luni, 28 martie, de la ora 3 (foto EPA)

Cei doi s-au trezit cu COVID după Premiile BAFTA (unde „Belfast” a luat premiul pentru cel mai bun film britanic) și, deși teoretic au trecut 14 zile între cele două gale, au nevoie de un test negativ pentru a putea intra la ceremonie.

Citiți aici cronica la „Belfast” din Libertatea.

Pentru că gala a fost urmărită în anii precedenți de tot mai puțini telespectatori, ea va fi scurtată în acest an și opt premii pentru categorii tehnice vor fi acordate înaintea transmisiei de pe ABC, lucru care, firește, a deranjat membrii acestor categorii profesionale. În speranța de a recupera din procentele pierdute, AMPAS a lansat în acest an o categorie nouă, #FanFavorite, un premiu de popularitate unde votează doar publicul.

Javier Bardem și Penélope Cruz sunt nominalizați la rol principal pentru filme diferite

Javier Bardem, nominalizat la Oscar 2022 / foto EPA

Va fi pentru prima oară și când două cupluri de actori sunt nominalizați la Oscar. Soții Kirsten Dunst și Jesse Plemons au amândoi câte o nominalizare la actriță, respectiv actor rol secundar din „The Power of the Dog”, în vreme ce Javier Bardem și Penélope Cruz sunt nominalizați la rol principal pentru filme diferite.

El pentru „Being the Ricardos” (de Aaron Sorkin), ea pentru filmul lui Pedro Almodóvar „Mame paralele” / „Madres paralelas” (care intră din 1 aprilie și în sălile din România.).

Va vorbi Zelenski?

Vor fi și trei noi gazde ale ceremoniei– Amy Schumer, Wanda Sykes și Regina Hall. E posibil ca președintele Ukrainei, Volodimir Zelenski, să aibă o intervenție video în cadrul galei, dacă negocierile acestuia cu organizatorii vor avea rezultatul scontat, potrivit AFP. Zilele trecute presa internațională a spus că Amy Schumer și-ar fi manifestat dorința ca președintele Ukrainei să vorbească la gală.

„Flee”, documentarul nominalizat la trei categorii

O altă premieră e succesul documentarului danez „Flee” de Jonas Poher Rasmussen, care a devenit primul film nominalizat și la film străin, și la documentar lungmetraj, și la animație lungmetraj. „Flee” e povestea unui refugiat afgan care își rememorează trecutul la 20 de ani distanță, doar pentru că se va căsători în curând.

Regizorul documentarului „Flee”, Jonas Poher Rasmussen / foto Profimedia

E posibil ca cele trei nominalizări să fie singurul mare succes al filmului, pentru că la animație lungmetraj producția Disney „Encanto” e dată ca favorită, la documentar va câștiga probabil filmul american „Summer of Soul” de Questlove, iar „Drive My Car”, de Ryûsuke Hamaguchi va face probabil același lucru la film internațional (deși aici lucrurile sunt mai fluide.).

„Drive my car” – după o povestire a lui Murakami

E de notat și performanța producției japoneze „Drive My Car”, care a reușit să fie nominalizată nu doar la film străin, ci și la cel mai bun film, regie și scenariu adaptare (e după o povestire de Haruki Murakami). Potrivit regulamentului, un film străin se poate înscrie și la alte categorii, nu doar la Film internațional.

Marii absenți

Câteva cuvinte despre cei cu mai puțin noroc. „The Tragedy of Macbeth”, de Joel Coen, primul film realizat fără fratele său, Ethan, și care e o superbă ecranizare a piesei lui Shakespeare cu Denzel Washington și Frances McDormand în rolurile principale, merita mai mult decât trei nominalizări la actor rol principal, imagine și scenografie.

Faptul că a fost filmat în alb-negru, cu o scenografie epurată și un extraordinar joc de lumini și umbre accentuează motivațiile personajelor care propulsează narațiunea – în special, dorința de putere.

Nicio nominalizare pentru filmul independent „Red Rocket”, de Sean Baker, nici măcar pentru Simon Rex, un fost actor de filme porno a cărui carieră a fost (re)lansată spectaculos de filmul lui Baker și de premiera acestuia anul trecut în competiția de la Cannes. Poate că Premiul Independent Spirit primit de Simon Rex mai drege un pic greșeala Academiei Americane de Film.

Nici „Passing”, debutul în regie al actriței Rebecca Hall, care e o elegantă poveste despre integrare și prejudecăți rasiale în America anilor 30, nu a prins vreo nominalizare, deși are două interpretări foarte bune – Tessa Thompson și Ruth Negga, și o imagine în alb-negru care transpune foarte bine, jucându-se cu tonuri de gri, miza poveștii.

„Fiica pierdută” / „The Lost Daughter”, debutul în regie al actriței Maggie Gyllenhaal, nu a fost nominalizat la Oscaruri decât pentru scenariu adaptare, rol principal feminin (Olivia Colman) și rol secundar feminin (Jesse Buckley), dar a primit premiul Independent Spirit pentru cel mai bun lungmetraj de ficțiune, fiind de asemenea premiat aici pentru regie și scenariu.

Acestea fiind zise, iată posibilii câștigători. Lista completă a nominalizărilor e aici: oscars.org.

PRONOSTICURI

Cel mai bun film:

Va câștiga: „CODA”

Ar putea câștiga: „The Power of the Dog”

Ar trebui să câștige: „Drive My Car”

Regizor:

Va câștiga: Jane Campion („The Power of the Dog”)

Ar putea câștiga: Steven Spielberg („Poveste din Cartierul de Vest” / West Side Story”)

Ar trebui să câștige: Ryûsuke Hamaguchi („Drive My Car”)

Actriță rol principal:

Va câștiga: Jessica Chastain („The Eyes of Tammy Faye”)

Ar putea câștiga: Penélope Cruz („Mame paralele” / „Madres paralelas”)

Ar trebui să câștige: Nicole Kidman („Being the Ricardos”)

Actor rol principal:

Va câștiga: Will Smith („King Richard”)

Ar putea câștiga: Benedict Cumberbarch („The Power of the Dog”)

Ar fi trebuit să câștige: Simon Rex („Red Rocket”)

Actriță rol secundar:

Va câștiga: Ariana DeBose („West Side Story”)

Ar putea câștiga: Kirsten Dunst („The Power of the Dog”)

Ar trebui să câștige: Aunjanue Ellis („King Richard”)

Actor rol secundar:

Va câștiga: Troy Kotsur („CODA”)

Ar putea câștiga: Ciarán Hinds („Belfast”)

Ar trebui să câștige: Kodi Smit-McPhee („The Power of the Dog”)

Scenariu original:

Va câștiga: Adam McKay („Nu priviți în sus” / „Don t Look Up”)

Ar putea câștiga: Paul Thomas Anderson („Licorice Pizza”)

Ar fi trebuit să câștige: Aaron Sorkin („Being the Ricardos”)

Scenariu adaptare:

Va câștiga: „CODA”

Ar putea câștiga: „The Power of the Dog”

Ar trebui să câștige: Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe („Drive My Car”)

Film străin:

Va câștiga: „Drive My Car”

Ar putea câștiga: „Flee”

Ar trebui să câștige: „Drive My Car”

Imagine:

Va câștiga: Greig Fraser („Dune”)

Ar putea câștiga: Ari Wegner („The Power of the Dog”)

Ar trebui să câștige: Bruno Delbonnel („The Tragedy of Macbeth”)

Montaj:

Va câștiga: Pamela Martin („King Richard”)

Ar putea câștiga: Joe Walker („Dune”)

Ar trebui să câștige: Pamela Martin („King Richard”)

Documentar lungmetraj:

Va câștiga: „Summer of Soul”

Ar putea câștiga: „Flee”

Ar trebui să câștige: „Summer of Soul”

Animație lungmetraj:

Va câștiga: „Encanto”

Ar putea câștiga: „Flee”

Ar trebui să câștige: „Encanto”

