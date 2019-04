Prestige Orchestra, singurul one band show din România, reunește 30 de artiști (PUBLICITATE)

Cine mai crede că dragostea și cariera nu fac casă bună împreună nu i-a întâlnit încă pe Iuliana și Costin Ghinea, fondatorii Prestige Orchestra, singurul one band show din România. Cei doi s-au cunoscut acum 11 ani la un eveniment, iar în 2013 s-au și căsătorit. Ceea ce este acum o trupă de referință în materie de entertainment a pornit de la o mică formație de doar trei membri. „Am zis că trebuie să evoluăm din punct de vedere muzical si artistic, așa că la scurt timp am hotărât să facem o orchestră complexă și completă pentru ca oamenii să poată avea tot ceea ce își doresc și este necesar din punct de vedere artistic la un eveniment. Așa am ajuns să fim singurul one band show din țară, cu o echipă de 30 de artiști”, povestesc Iuliana și Costin Ghinea, fondatorii formației. Rezultatele cu care ei se pot mândri vorbesc despre profesionalismul proiectului lor: de-a lungul timpului, Prestige Orchestra a fost responsabilă de distracția de la peste 1000 de evenimente private și corporate.