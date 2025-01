Laura Vicol are o carieră în domeniul juridic de peste 20 de ani, iar printre clienții acesteia s-au numărat nume din lumea interlopă, dar și fostul procuror-șef DIICOT, Alina Bica. În anul 2019, Laura Vicol a intrat în politică și a ajuns rapid deputat PSD, dar și președinta a Comisiei Juridice din Parlament.

Ascensiunea fulminantă a avocatei a luat sfârșit în anul 2024, când Laura Vicol și-a depus demisia din toate funcțiile, atunci când numele său a apărut în cel mai mare scandal imobiliar al ultimilor ani. Ea a pierdut atât șefia Comisiei Juridice din Camera Deputaților, cât și calitatea de membru al partidului condus de Marcel Ciolacu, ea demisionând din cauza acuzațiilor în care era vizat soțul ei.

„Așa arăta Laura Vicol când frecventa cluburile de fițe la braț cu Elena Băsescu”

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, Laura Vicol a răspuns la mai multe întrebări atât despre viața ei profesională, cât și despre cea privată. Prietenia ei cu Elena Băsescu a fost subiect de discuție acum.

Denise Rifai i-a spus: „În vreme ce dumneavoastră ați mărturisit că ați avut o relație specială cu Ioana Băsescu, presa a notat că o veche prietenie vă leagă și de Elena Băsescu, mezina fostului președinte. Citez dintr-un articol:

Recomandări Vizitele lui Iohannis în Africa, inutile. MAE și ARICE confirmă pentru Libertatea că n-au dezvoltat relațiile cu statele vizitate de președinte

«Pantaloni de piele extrem de scurți, tocuri de 12 cm, machiaj de club, părul blond, platinat și un decolteu amețitor. Așa arăta Laura Vicol când frecventa cluburile de fițe la braț cu Elena Băsescu.» Cât timp ați rupt cluburile cu Elena Băsescu?”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Laura Vicol nu a ezitat și a comentat public despre cele două poze în care apare alături de Elena Băsescu, realizate în urmă cu ani de zile. A vorbit și despre prietenia lor: „Chiloți de blugi erau, nu pantaloni scurți, eu așa citisem un articol. Ioana mi-a fost prietenă, cu Elena cred că am ieșit de trei sau patru ori maxim într-un club.

Pozele care au apărut în presă la un moment dat în care eram în rochie neagră erau poze de la majoratul băiatului meu cel mare. M-a sunat să mă întrebe dacă sunt ieșită undeva că, de regulă, dacă știa că ies venea și stătea și ea jumătate de oră sau o oră. Când i-am zis că sunt la majoratul copilului a venit și ea acolo, a stat foarte puțin, poza făcută chiar în fața terasei unde și-a sărbătorit copilul ziua, aceea se vede în fundal”.

Recomandări România junk, Trump în Groenlanda, tezaurul dacic și bugetăreasca punte

Laura Vicol a rugat-o pe Elena Băsescu să șteargă pozele

Și a continuat: „În momentul în care am intrat în campania electorală, pentru că pozele respective erau pe Instagram, am rugat-o frumos, am sunat-o atunci și zic: Te rog frumos, șterge și tu pozele alea că nu sunt tocmai ok. E adevărat că la club nu poți să te duci îmbrăcată în costum și tocuri, e vară, e foarte cald, îți tragi o pereche de pantaloni scurți, un maiou, cu tocuri nu am fost niciodată la club, deci exclus așa ceva.

Am rugat-o să le șteargă, nu le-a șters, au apărut în presă, au fost discuțiile care au fost, pozele sunt drăguțe dacă te uiți dintr-un anumit unghi. Nelalocul lor când vrei să ai o carieră politică. (…) Probabil și peste 20 de ani o să mă urmărească poza în pantaloni scurți cu Elena Băsescu făcută într-un club de la mare. Asta e, nu regret. Îmi place să mă duc să ascult muzică și să și dansez”, a încheiat ea subiectul.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News