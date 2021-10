Andreea Ibacka a născut marți seară un băiețel perfect sănătos, care cântărește 3.420 de grame. Soția lui Cabral a mărturisit că a avut o naștere ușoară și se simte foarte bine acum. Prezentatorul TV și-a dus soția la spital atunci când aceasta a intrat în travaliu, însă el nu a putut rămâne, din cauza restricțiilor impuse de coronavirus.

Actrița a născut la un spital privat din București. Andreea Ibacka este fericită și așteaptă cu mare nerăbdare să ajungă acasă, la soțul ei, dar și la micuța Namiko.

„Nici nu știu cum să încep. Am fost copleșită de foarte multe mesaje și gânduri cât se poate de sincere și pure, iar pentru asta vă mulțumesc din suflet. Da, am născut. Cabral, eu nu mai sunt grasă, dar nu știu despre tine. Lăsând gluma la o parte, marți s-a întâmplat minunea din viața noastră. Am intrat în travaliu așa cum mă așteptam și m-a adus soțul. Sunt singură la maternitate, așa cum se întâmplă în perioada aceasta, dar suntem foarte bine. Suntem mega fericiți și suntem niște norocoși”, a declarat Andreea Ibacka de pe patul de spital.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Ce spune Andreea Ibacka despre băiețelul ei

Vedeta de la Antena 1 va fi externată mâine și așteaptă momentul în care se va reuni cu familia. Andreea Ibacka a mărturisit că fiul său a luat nota 10 la naștere și că acesta este foarte cuminte.

„De altfel, mâine urmează să ajungem acasă și sunt atât de nerăbdătoare. La mine lucrurile decurg mai ușor. Recuperarea este mai ușoară. E totul în regulă și bebe este incredibil. Este un băiețel super cuminte, nici nu știu cu cine seamănă. Mănâncă doarme, e liniștit. Foarte rar plânge. La naștere a avut 3.420 de grame și 52 de cm. A luat nota 10, premiant. În rest nimic ieșit din comun. Am fost pur și simplu zăpăcită de atâta dragoste și emoții. Pe parcurs o să vă povestesc mai multe”.

Citeşte şi:

Anamaria Prodan, noi declarații despre relația cu Laurențiu Reghecampf. „Noi trebuie să ne împărţim, avem patru copii”

Lidia Buble, în ipostaze tandre alături de noul iubit. Cum s-a filmat alături de Harlys Becerra

Răzvan Simion și Daliana Răducan s-au mutat împreună: „A fost testul relației noastre”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ion Țiriac, propunerea DECENIULUI pentru Iohannis: „Mâine dimineață dau 30 de milioane de euro!”

Playtech.ro CE DRAMĂ! Femeie de 50 de ani, moartă la patru zile după administrarea dozei a treia de vaccin. Ce a simțit la o zi după imunizare

Observatornews.ro Dacian Lazăr, șeful Poliției de Frontieră Berveni, Satu Mare, a murit. A fost răpus de Covid la doar 43 de ani

HOROSCOP Horoscop 7 octombrie 2021. Scorpionii trebuie să dea dovadă de flexibilitate și să respecte limitele bunului simț

Știrileprotv.ro „Căsătoriți pe nevăzute”. Miresei i s-a făcut rău după ceremonie: „Sunt debusolată”

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!