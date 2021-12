La doar 22 ani, Nicole Cherry a devenit mamă pentru prima dată. Anastasia îi umple acum sufletul de bucurie, iar de când a venit pe lume ea a schimbat complet viața părinților ei. Peste doar 3 zile, mai exact pe 27 decembrie, fetița va împlini o lună de când s-a născut. Timpul trece repede, iar artista este fascinată de fiica ei.

Până acum nu a vrut să arate chipul fetiței sale, iar fanii săi au fost curioși să vadă cu cine seamănă Anastasia. Așteptarea a luat sfârșit, pentru că Nicole Cherry a postat primele imagini cu fiica ei.

„Ea este minunea mea, Anastasia”, a scris proaspăta mămică pe una dintre rețelele de socializare. Fotografia a primit mii de aprecieri și sute de comentarii cu vorbe frumoase. Nicole Cherry și-a întrebat fanii cu cine cred că seamănă Anastasia, iar mai mult de jumătate au răspuns că micuța seamănă cu mama ei.

Nicole Cherry: „A stat la mine în burtă 9 luni, dar seamănă cu Florin”

Recent, în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” întrebată cu cine seamănă micuța, Nicole Cherry a spus că aceasta a moștenit trăsăturile lui Florin. Logodnicul artistei este foarte implicat în creșterea micuței Anastasia. „Mă ajută foarte mult Florin, mă așteptam să fie grijuliu cu noi pentru că știam cum e cu pisica și o divinizează. Seamănă cu el. A stat la mine în burtă 9 luni, dar seamănă cu el. E fata lui tata, așa o să fie, sunt sigură. Eu mă bucur. Știu cât își dorea Florin să aibă o fetiță și chiar e o perioadă extrem de frumoasă de care ne bucurăm din plin”, susține artista.

Artista a avut o naștere ușoară și o recuperare la fel de ușoară. „Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot”, a declarat Nicole Cherry recent la „Vorbește lumea”.

