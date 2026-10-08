Autoritățile din județul Vâlcea au activat joi Planul Roșu de Intervenție în urma unui accident rutier grav produs pe raza localității Mateești. În evenimentul rutier au fost implicate un microbuz destinat transportului de persoane și un autoturism, primele informații indicând prezența a aproximativ zece persoane la fața locului, relatează News.ro

Având în vedere numărul potențial mare de victime și riscul crescut de agravare a situației, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea a mobilizat de urgență resurse umane și materiale impresionante pentru acordarea primului ajutor și descarcerarea persoanelor eventual blocate.

Mobilizare masivă de tehnică și echipaje medicale la Mateești

Imediat după primirea apelului de urgență la numărul unic 112, la locul accidentului au fost direcționate forțe din cadrul mai multor subunități de pompieri din județ.

Către localitatea Mateești au plecat echipaje de la Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Stația de Pompieri Grădiștea, precum și de la Punctele de Lucru Horezu și Bunești.

Pentru gestionarea eficientă a operațiunii de salvare, ISU Vâlcea a trimis pe teren o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATVM), un echipaj SMURD, dar și trei ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Vâlcea.

Coordonarea acțiunii la fața locului a fost preluată direct de prim-adjunctul inspectorului-șef al ISU Vâlcea, care s-a deplasat la Mateești pentru a gestiona dispozitivul de intervenție.

Măsuri de protecție și evaluare a victimelor

Salvatorii sosiți la fața locului au trecut imediat la asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, având în vedere scurgerile de combustibil sau avariile la sistemele electrice ale vehiculelor implicate, dar și la triajul medical al tuturor persoanelor aflate în microbuz și în autoturism.

Circulația în zona localității Mateești a fost temporar îngreunată pentru a permite accesul neobstrucționat al autospecialelor de intervenție și acordarea îngrijirilor medicale necesare.