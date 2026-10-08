Cel mai puternic laptop Surface creat vreodată: ce au prezentat Microsoft și Nvidia și cum arată viitorul PC-ului tău

Microsoft a prezentat miercuri, la evenimentul Windows & Surface din San Francisco, planurile sale legate de PC-uri și Windows, dar și inovațiile destinate dezvoltatorilor.

Potrivit Engadget, compania pune accent pe integrarea agenților AI care funcționează local, promițând o schimbare semnificativă în modul în care utilizatorii interacționează cu PC-urile.

Surface Laptop Ultra echipat cu RTX Spark

Un punct central al evenimentului a fost lansarea Surface Laptop Ultra, considerat cel mai puternic laptop Surface de până acum, unul care va rivaliza direct cu MacBook Pro și din punct de vedere al eficienței energetice a noului cip dezvoltat de Nvidia.

Echipat cu procesorul NVIDIA RTX Spark, device-ul a fost prezentat ca un nou standard în performanță, mai ales în ceea ce privește laptopurile cu Windows.

Jensen Huang și Satya Nadella au discutat despre AI pe scena evenimentului

CEO-ul NVIDIA, Jensen Huang, a participat la eveniment pentru a discuta alături de Satya Nadella, CEO Microsoft. În cadrul unei prezentări axate în mare parte pe dezvoltatori, Microsoft a ținut morțis să sublinieze angajamentul său de a transforma Windows în cea mai sigură platformă pentru agenții AI.