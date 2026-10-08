Cum a reușit Adela Popescu să facă față presiunii pe platourile de filmare: „Eu sunt din Șușani. Nu se supără nimeni”

După o perioadă în care actoria a trecut pe un plan secund în viața ei, Adela Popescu a revenit în forță pe platourile de filmare. A acceptat să joacă nu în unul, ci două seriale de televiziune și un lungmetraj. Deși mărturisește că, în urmă cu ceva timp, nu se mai vedea revenind pe micile ecrane, o invitație aparent simplu, pentru doar câteva zile de filmare, i-a reaprins pofta de actorie. Culmea este că, după atâția ani, încă simte presiune actunci când vine vorba de filmări.

Pentru cei care nu își mai aduc aminte, vă reamintim că Adela Popescu a debutat în seriale de televiziune pe când abia împlinise 16 ani, având de atunci șansa să joace alături de nume importante ale cinematogrfiei și televiziunii românești. Chiar dacă era la început de drum, presiunea pentru ea avea altă dimensiune. Adela Popescu ne-a mărturisit că, în perioada respectivă, avea un avantaj important și anume că nu trebuie să demonstreze ceva cu orice preț.

„Mai degrabă simțeam că nu e nicio problemă dacă nu iese, că eu sunt Adela din Șușani. Nu se supără nimeni. Mai mare presiune simt acum că oamenii au cumva niște așteptări. Așa simt. Că au niște așteptări, că e experiența din spate, de atâția ani, nu m-au mai văzut de atâta timp. Am avut noroc că a fost „3 zile în septembrie”, care m-a repus așa pe făgaș”, a declarat amuzată actrița în exclusivitate pentru Libertatea.

Adela Popescu joacă în serialul „Fără urmă”

În momentul de față, după mai multe seriale fenomen în CV, Adela Popescu spune că presiunea este foarte mare. Experiența acumulată în timp vine la pachet cu așteptările publicului, dar mai ales a colegilor cu care se află pe platoul de filmare. Simte că oamenii se raportează la ceea ce a făcut deja. Revenirea ei pe micul ecran a început aproape întâmplător. Domnica Cârciumare, director de casting, i-a propus să participe la filmările pentru „Trafic”, spunându-i că este vorba despre doar partru zile de lucru. Atât de tare i-a plăcut scenariul încât nici nu a simțit zilele de filmare.

„Păi să fii soția lui Tudor Chirilă...nu e chiar așa. Adică om avea și noi în familie niște venituri, mă gândesc. Iar acum, în al doilea serial, sunt fiica unuia dintre cei mai bogați oameni din România. Cum este și normal, adică ce puteam să joc? Sunt super fericită. Nu mă gândeam. Dacă m-ai fi întrebat acum dacă vreau să mai joc în seriale, ți-aș spune că nu am timp, pentru că serialele ocupă foarte mult timp. Am primit invitația de la „Trafic”, mi-a zis Dominica (n.r. Domnica Cârciumaru) , cea care se ocupă de casting:„băi, sunt 4 zile de filmare, știu că tu nu mai vrei mult, nu vii?”. Am zis că Radu, e plecat în Thailanda, e perfect pentru mine. Și m-am dus și am filmat astea 4 zile. Nu voiam să se mai termine. Deci mi-a plăcut atât de mult, a fost o chimie așa de tare între mine și echipă, încât a venit invitația și pentru acest nou serial, care va fi în prime time, e un serial foarte ambițios, la care noi muncim foarte mult”, ne-a declarat entuziasmată actrița.

Chimia cu echipa a fost atât de bună încât experiența a făcut-o să-și dorească mai mult. Așa a venit rolul ei în serialul „Fără urmă”, difuzat în fiecare luni pe Pro Tv, unul despre care Adela spune că este foarte ambițios și pentru care întreaga echipă muncește intens.

„Nu știu dacă vreau în general să mă duc la muncă, cât vreau să merg aici. Îmi place foarte mult. Toți actorii din acest serial sunt super actori. Chiar și cei mai tineri. De exemplu și Alex Calangiu, care este actorul principal și este, practic, bărbatul acel adorit, care creează și probleme și mari iubiri, este un actor extraordinar la Teatrul din Craiova. Aylin Cadîr care iarăși joacă la Teatrul Național, Mihai Constantin, Șerban Comoi, deci toți sunt actori cu foarte multă experiență. Pe lângă asta, felul în care se lucrează este foarte minuțios. Contează și experiența mea, dar mi se pare că e o oportunitate să învăț lucruri noi, în continuare mi se pare asta”, a mai povestit soția lui Radu Vâlcan.

Adela Popescu și-ar dori să interpreteze un personaj negativ

Chiar dacă în serialul „Fără urmă”, Adela Popescu își surprinde publicul cu rolul pe care îl are, nu ascunde faptul că și-ar dori să exploreze personaje diferite de cele cu care telespectatorii s-au obișnuit deja. O încântă chiar și ideea de a avea inclusiv roluri negative.

„Mi-ar plăcea să joc și rol de „fată rea”. Dar să știi că în „Fără urmă” nu prea sunt. Vezi că nu prea sunt bună. Sunt mai mult răuță decât bună. Va fi foarte interesant felul în care mă veți vedea în serialul ăsta”, a mai completat Adela Popescu pentru Libertatea.