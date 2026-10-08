Prima rundă de negocieri oficiale purtată joi, 8 octombrie 2026, la sediul PSD, între premierul desemnat Luca Niculescu și conducerea social-democrată s-a desfășurat sub semnul unor condiții economice și administrative stricte. Potrivit unor surse PSD, partidul condus de Sorin Grindeanu a prezentat o listă clară de priorități fără de care parlamentarii social-democrați nu vor acorda votul de învestitură pentru noul Cabinet.

Miza centrală a solicitărilor PSD vizează predictibilitatea fiscală pentru mediul de afaceri, sprijinul pentru populația vulnerabilă și o reformă profundă a administrației publice locale.

Tăieturi de birocrație, garanții fiscale și sprijin direct pentru mediul privat

În fruntea listei de cerințe se află un angajament ferm pe care PSD îl dorește ratificat la nivel înalt. Social-democrații pretind semnarea unui memorandum comun între viitorul Executiv, reprezentanții mediului de afaceri și sindicate, prin care să se garanteze că nu vor exista creșteri de taxe și impozite pe parcursul anului 2027.

Pentru sprijinirea companiilor private, PSD solicită deblocarea plăților restante ale statului în termen de cel mult 90 de zile, precum și accelerarea rambursărilor de TVA în doar 30 de zile pentru firmele cu risc fiscal redus, controalele urmând să fie efectuate ulterior. În paralel, proiectul prevede reducerea cu 25% a avizelor și autorizațiilor necesare deschiderii unei afaceri, alături de simplificarea raportărilor către ANAF prin introducerea declarațiilor precompletate.

Tot la capitolul transparență financiară, PSD impune ca reprezentanții Guvernului să prezinte în Parlament o radiografie exactă a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor amânate înainte de aducerea în dezbatere publică a proiectului de buget pe anul 2027.

Soluții pentru sănătate, energie și doleanțele sociale: Pensiile și eliminarea CASS

În plan social și al infrastructurii critice, cerințele PSD vizează o rectificare bugetară rapidă care să acopere integral necesarul de finanțare pentru spitale, funcționarea instituțiilor de stat și serviciile de urgență. În plus, social-democrații insistă pe constituirea în timp util a stocurilor naționale de gaze naturale și energie necesare pentru sezonul rece.

Protecția veniturilor rămâne o prioritate trasată în negocieri: PSD cere indexarea pensiilor (inclusiv a celor militare) și a pensiei minime strictly conform prevederilor legale în vigoare, precum și eliminarea plății CASS pentru mame, veterani de război și persoane cu dizabilități. Totodată, se solicită operaționalizarea completă a măsurilor cuprinse în Planul de relansare economică.

Reformă administrativă istorică: Bonusuri pentru comasarea voluntară a comunelor mici

Un capitol separat în lista de condiții înmânată premierului desemnat îl reprezintă demararea reformei administrative. Propunerea PSD mizează pe crearea de consorții administrative și servicii comune, unde unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de dimensiuni reduse să poată partaja aparatul de specialitate pentru urbanism, juridic, achiziții publice, contabilitate, IT și atragerea fondurilor europene.